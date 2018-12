Du khách người Anh tử vong do kiệt sức / Khách sạn ở Thái Lan đổ sập do mưa lớn, du khách tử vong

Times of Israel đưa tin ngày 11/6, Maya Schulder, du khách 16 tuổi đến từ bang Arizona, Mỹ, đã kiệt sức tại điểm gần thị trấn du mục Bedouin, thuộc cung đường từ thung lũng Zin tới suối địa chất Ein Akev trên sa mạc Negev, phía nam Israel.

Quang cảnh cung đi bộ đường dài trên sa mạc Negev, Israel. Ảnh: Yonayan Sindel.

Lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng đưa Maya tới trung tâm sức khỏe Soroka tại Beersheba, thủ phủ của sa mạc Negev. Maya đã tử vong khi đến nơi cấp cứu.

Báo cáo cho biết nhóm đi bộ đường dài mà Maya tham gia không mang đủ lượng nước cần thiết và họ đã đi liên tục trong vài ngày dưới trời nắng hơn 30 độ C. Cả nhóm đang tham gia trại hè kéo dài 4 tuần do Đoàn hội Beth Israel của thành phố Scottsdale (thuộc bang Arizona) tổ chức tại khu cắm trại Do Thái Camp Stein, Israel.

Xem thêm Du khách tử vong vì uống quá nhiều rượu bia ở Thái Lan