Hành khách say xỉn khi đi bằng máy bay ở Anh có thể phải ngồi tù 2 năm vì hành động quậy phá của mình.

Cãi nhau to với bạn gái, hành khách khiến máy bay phải quay đầu / Máy bay quay đầu vì hành khách dùng thuốc quá liều

Ngành hàng không Anh đã khởi động chiến dịch One Too Many vào tháng 6 nhằm hạn chế các hành vi mất kiểm soát của hành khách say xỉn trên máy bay và tại sân bay. Theo đó, những kẻ gây rối có thể đối mặt với án tù hai năm hoặc mức phạt gần 6.500 USD. Trong các trường hợp nghiêm trọng như có hành vi khiến máy bay phải quay đầu, hành khách có thể bị phạt tới 100.000 USD. Các cảnh báo này được hiển thị trên các bảng điện tử tại 14 sân bay trên khắp nước Anh.

Phần lớn các sự cố xảy ra trên máy bay là do hành khách say xỉn gây ra. Ảnh: Pong Handsome.

Theo công bố của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh, số lượng sự cố do hành khách giảm từ 417 còn 413 trường hợp năm 2018. Một phần ba sự cố đó được cho là liên quan đến bia, rượu.

Người đứng đầu ngành hàng không nước này Baroness Vere cho biết phần lớn hành khách có trách nhiệm, nhưng một số ít vẫn tiếp tục gây rối, làm chuyến bay trở nên khó chịu, hoặc đe dọa an toàn của người khác.

Tim Alderlade, CEO của Airlines UK cho biết: "Chúng tôi đã gặp nhiều sự cố nghiêm trọng gần đây. Công việc của phi hành đoàn chưa bao giờ khó khăn và vất vả như hiện tại. Hành khách say xỉn phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ, và chúng tôi sẽ không ngần ngại truy tố hoặc ban lệnh cấm suốt đời với những người đó nếu thấy cần thiết".

Những trường hợp đầu tiên bị xử lý là 4 du khách say rượu trong chuyến bay của hãng Thomas Cook Airlines, từ Manchester, Anh tới Las Vegas, Mỹ. Họ đã đánh, chửi nhau và bị tòa án Manchester tuyên án tù vào ngày 9/6.

Anh Minh (Theo Birmingham)