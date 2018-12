Chương trình: Du lịch Mỹ khám phá hai bờ Đông – Tây

Giá gốc: 62.900.000 đồng

Giá khuyến mãi: 57.900.000 đồng

Áp dụng từ nay đến trước ngày 5/1/2019

Chương trình du lịch Mỹ 2019 được Tràng An Travel thiết kế tham quan trải dài từ Đông sang Tây nước Mỹ, trong thời gian 10 ngày.

Thành phố New York: Nổi tiếng bởi là trung tâm của tài chính, thời trang, văn hóa... náo nhiệt nhất thế giới. Các điểm tham quan phổ biến như Tượng Nữ thần Tự do, Vùng số 0 (Ground Zero), Phố Wall, trụ sở Liên hợp quốc, quảng trường thời đại (Time Square), Trung tâm thương mại Rockerfeller, Đại lộ 5 Fifth avenue....

Thủ đô Washington D.C với đài tưởng niệm Lincoln, Washington, Nhà Trắng – nơi làm việc của Tổng thống Mỹ, Điện Capitol – Tòa nhà lưỡng viện Mỹ.

Ghé thăm Philadelphia, du khách sẽ tham quan Chuông tự do – Đây là quả chuông gióng lên tiếng chuông khai sinh nước Mỹ, với hơn 10 triệu lượt khách viếng thăm mỗi năm. Dinh Độc Lập (Independence Hall) – nơi này diễn ra cuộc họp thống nhất 13 bang của nước Mỹ và là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của buổi đầu khai sinh hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

San Francisco có trung tâm hàng không vũ trụ Nasa hay cây cầu Vàng nổi tiếng thế giới. Đặt chân đến Las Vegas, ngoài việc khám phá và trải nghiệm cảm giác may rủi tại các Casino, bạn sẽ tham quan đập thủy điện Hoover – đập lớn nhất nước Mỹ và hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead.

Đặt chân trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood cũng là một hoạt động không thể thiếu trong hành trình tour bờ Tây nước Mỹ. Ngoài ra bạn còn tham quan phim trường Universal, nơi cho ra đời những bộ phim bom tấn thế giới như King Kong, Under Water World, Mission Impossible, Transformers hay The Fast and Furious...

Hiện Tràng An Travel nhận khách đăng ký đi tour du lịch Mỹ, với các hành trình và lịch khởi hành cụ thể, xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các chương trình du lịch Mỹ được Tràng An tổ chức và cam kết 100% khởi hành đúng thời gian, đúng tuyến, đúng dịch vụ...

Cầu cổng vàng ở San Francisco.

Thành phố Las Vegas.