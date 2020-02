Quảng Nam Bốn máy đo thân nhiệt được sử dụng để đo cho khách khi đến phố cổ và các điểm di tích được phun thuốc khử trùng phòng chống nCoV.

Ngày 7/2, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình TP Hội An cho biết, sau 3 ngày dùng máy đo thân nhiệt cầm tay cho du khách đến tham quan chưa phát hiện người nào bất thường.

Nhân viên bán vé đo thân nhiệt cho du khách tham quan Hội An. Ảnh: Đắc Thành.

Máy đo thân nhiệt được đặt ở bốn quầy bán vé, gồm số 2 Bạch Đằng, quầy cạnh quảng trường Sông Hoài, 155B Trần Phú và quầy vé làng gốm Thanh Hà. Khi đến mua vé, nếu du khách có nhu cầu kiểm tra thân nhiệt của mình, nhân viên bán vé sẽ hỗ trợ. Cách làm này tạo niềm tin cho du khách an tâm khi đến tham quan ở Hội An, theo chính quyền Hội An.

"Tại các quầy bán vé và điểm di tích đã tiến hành phun thuốc khử trùng", bà Cẩm nói và thông tin lượng du khách đến Hội An giảm 30-40% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách giảm nhiều nhất là Trung Quốc, còn khách Tây và các nước khác vẫn ổn định.

Hội An hiện chưa phát hiện ca nhiễm nCoV nào. Từ ngày 28/1, tại 11 quầy bán vé, nhân viên phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách có nhu cầu sử dụng.

Đắc Thành