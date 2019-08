Dù trong tay có sẵn bản đồ, điện thoại thông minh hay thiết bị GPS, bạn hoàn toàn có thể đi lạc khi tới một nơi xa lạ.

Có thể bạn sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi đi lạc mà điện thoại hết pin, mất sóng hoặc không thể bắt Wi-Fi; không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương... Hãy chủ động và ghi nhớ những bí kíp nhỏ bên dưới, đôi khi điều này có thể cứu bạn khỏi hiểm nguy.

Xác định phương hướng

Một tip hiện đại để xác định phương hướng tương tự cách nhìn mặt trời và những vì sao chính là dựa vào ăng-ten chảo trong thành phố. Theo Tristan Gooley, tác giả cuốn sách sinh tồn The Natural Navigator: A Watchful Explorer's Guide to a Nearly Forgotten Skill, chảo thu tín hiệu vệ tinh truyền hình trên nóc các toà nhà khắp thế giới thường hướng về phía xích đạo. Ví dụ, nếu bạn ở Bắc bán cầu, chảo thu tín hiệu vệ tinh sẽ hướng về phía nam.

Không phải mọi chảo thu ở mọi quốc gia đều tuân theo tiêu chuẩn này, nhưng nhìn chung hướng quay của chúng phải đủ chính xác để thu thập dữ liệu. Hãy nhớ rằng bất kỳ chảo thu vệ tinh đơn lẻ nào cũng có thể lệch hướng, vì vậy hãy nhìn vào khoảng 2 đến 3 thiết bị. Ảnh: Smarter Travel.

Quy tắc STOP

Nếu bị lạc giữa thiên nhiên, hãy tuân thủ quy tắc STOP.

Stop: Dừng lại. Lang thang vô định chỉ khiến người khác khó tìm thấy bạn hơn, vì vậy hãy ở yên nơi bạn thấy mình bắt đầu lạc.

Think: Nghĩ. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, bạn không nên phung phí sức lực để làm bất kỳ điều gì cho tới khi nghĩ thông.

Observe: Quan sát. Hãy nhìn xung quanh để tìm thứ có thể trợ giúp bạn, như một nơi trú ẩn hay nguồn nước uống. Kiểm tra những vật dụng bạn mang theo để xem thứ gì có ích trong hoàn cảnh này.

Plan: Tính toán. Bạn cần lên kế hoạch để tìm hoặc tự tạo nơi trú ẩn; nhóm lửa để sưởi ấm, xua thú dữ và tạo tín hiệu gây chú ý bằng khói; tìm nguồn nước.

Đi tìm một nơi nổi tiếng

Bạn có nhớ nơi mình cần đến gần một địa điểm nổi tiếng nào không, như toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, công viên, núi hay bãi biển? Hãy nhờ người khác chỉ hướng cho bạn hoặc tìm một điểm trên cao như đài quan sát, ngọn đồi... để có tầm nhìn tốt hơn.

Tới trạm dừng phương tiện công cộng

Một bến xe buýt hay ga tàu điện ngầm thường có bản đồ khu vực lân cận, nhờ đó bạn có thể tính toán đi bộ hay bắt tàu xe về nơi mình muốn.

Nếu bạn không thể xác định điểm đến trên bản đồ, nhân viên trên xe buýt hoặc tàu điện có thể hỗ trợ. Ảnh: @brianac37/Flickr.

Bắt taxi

Nếu quá mệt mỏi khi lang thang trong thành phố, bạn có thể gọi taxi. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn về địa chỉ lưu trú của mình. Hãy nhờ lễ tân viết lại tên và địa chỉ khách sạn bằng tiếng địa phương, hoặc cầm theo name card, tờ rơi của khách sạn trước khi ra ngoài.

Tìm một khách sạn đẹp

Nhân viên khách sạn có thể giúp bạn gọi taxi ngay cả khi bạn không phải khách của họ. Nếu cần chỉ đường, bạn cũng có thể hỏi lễ tân của các khách sạn vì thường họ sẽ nói tiếng Anh tốt hơn người bình thường bạn gặp trên phố.

Bắt Wi-Fi

Nếu điện thoại hết dữ liệu internet, bạn hãy ghé vào một siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, bar... và mua thứ gì đó nhỏ rồi xin mật khẩu Wi-Fi để dò đường. Hãy cẩn trọng với những nguồn Wi-Fi miễn phí vì tính bảo mật không cao.

Hỏi người qua đường

Ngay cả khi không nói tiếng địa phương, bạn có thể dùng các ứng dụng công nghệ để dịch ngoại ngữ. Google Dịch và nhiều app hiện nay cho phép bạn tải dữ liệu để sử dụng trên điện thoại mà không cần kết nối internet.

Nếu không tin tưởng người đi đường, hãy tìm cảnh sát, hướng dẫn viên của một đoàn khách bất kỳ, hoặc nhân viên các nhà hàng, quán cà phê...

An An (Theo Smarter Travel)