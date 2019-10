Italy Du khách Canada chụp ảnh check-in tại đài phun nước Trevi và không ngờ chớp được khoảnh khắc cầu hôn của một đôi.

Alycia Savard-Ouelle, 19 tuổi, đến từ Quebec đã dành hai tuần khám phá Italy vào mùa hè năm nay. Trên chuyến xe đường dài, Alycia nghỉ tại Rome 5 đêm và thăm nhiều nơi, trong đó có đài phun nước Trevi nổi tiếng.

Khi về nhà, Alycia cho bố mẹ xem ảnh trên TV và kể rằng cô đã cười phá lên vì cặp đôi dễ thương đằng sau đang hôn nhau. Tuy nhiên, mẹ cô, bà Cynthia phát hiện người đàn ông dường như đang cầu hôn bạn gái.

Sau đó Alycia quyết định tìm hai người lạ trong ảnh vì nhận thấy họ đang tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt và có thể muốn thấy những tấm hình này.

Nhớ lại kỳ nghỉ vừa qua, Alycia chia sẻ: "Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Tôi luôn muốn đến Italy - một trong những ước mơ của tôi. Khi đặt chân đến, tôi lập tức yêu đất nước này. Tôi yêu nghệ thuật, lịch sử và tự nhiên nên Italy là nơi hoàn hảo".

Đài phun nước Trevi là một trong những điểm Alycia cho rằng du khách không nên bỏ lỡ khi tới Rome. Ngoài ra, cô còn tới Florence, Naples, Pompeei, Sorrento, Positano, Bari, Lecce và Tivoli trước khi trở lại Rome.

An An (Theo Wanted in Rome)