Nhiều người đã phải chịu một khoản viện phí lớn vì bị thương trên máy bay, nhưng cũng có người không mất đồng nào vì đã làm đúng cách.

Phần lớn chuyến bay đưa bạn đến những nơi nghỉ dưỡng đều kết thúc suôn sẻ và không gặp trở ngại. Hành khách bị thương trên máy bay rất hiếm, nhưng không phải không có. Năm 2018, một hành khách của hãng Ryanair phải phẫu thuật khi bị một chiếc máy tính xách tay rơi xuống đầu từ cabin đựng đồ hành lý xách tay. Tai nạn xảy ra khi nữ hành khách lấy đồ của mình từ phía trên. Chiếc laptop khiến nữ hành khách bị một vết rách 2,5 cm.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã báo cáo sự cố của mình cho tiếp viên, phi hành đoàn hoặc nhân viên sân bay. Đây cũng là một chi tiết giúp quá trình nhận bồi thường, hỗ trợ của bạn nhanh hơn. Ảnh: KLM Blog.

Vậy, hành khách phải làm gì nếu mình bị thương trên máy bay để có lợi nhất cho bản thân như hưởng bồi thường từ công ty bảo hiểm?

Paul McClorry, trưởng phòng Tố tụng Du lịch của một công ty luật chuyên nghiệp tại Anh đã đưa ra lời khuyên dành cho du khách. Đầu tiên, bạn cần báo với phi hành đoàn để được hưởng sự chăm sóc và trợ giúp tốt nhất cho vết thương của mình.

"Việc tìm kiếm chăm sóc y tế luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Điều trị để giảm cơn đau, cầm máu do bất kỳ thương tổn nào xảy ra là điều cần thiết và đảm bảo bạn có thể thoải mái trong suốt hành trình còn lại", McClorry nhấn mạnh.

Với trường hợp không phải lỗi do hành khách, việc tiếp theo bạn nên nghĩ tới là thu thập các bằng chứng về vụ tai nạn của mình. Điều này sẽ phục vụ công tác điều tra của cảnh sát (nếu vụ tai nạn nguy hiểm và liên quan đến các vụ kiện) hoặc giúp bạn có thể đòi được tiền bồi thường từ bảo hiểm du lịch.

Bạn hãy nhờ bạn đồng hành, người ngồi cạnh viết ra càng nhiều chi tiết liên quan đến sự việc càng tốt. Ngoài ra, bạn nên xin số điện thoại liên lạc, địa chỉ thư điện tử của các nhân chứng và chụp lại ảnh bạn bị thương, ảnh hiện trường. Điều này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết thương mà bạn gặp phải, mà thu thập nhiều hay ít chứng cứ.

Sau khi rời máy bay, nếu vết thương của bạn nặng và buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ, bệnh viện, hãy lưu lại đầy đủ bệnh án. Bạn cũng phải lấy biên lai cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến tai nạn của mình.

Hành động tiếp theo của bạn là liên hệ với luật sư để nhận được những tư vấn chính xác nhất. Bạn cũng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm du lịch sớm nhất và hãy chắc chắn rằng, bạn đã thông báo sự cố của mình cho phi hành đoàn trên máy bay, hay nhân viên sân bay trong trường hợp bạn gặp nạn tại phòng chờ.

Trong trường hợp lỗi do bản thân (như trường hợp nữ hành khách tự làm rơi laptop vào đầu phía trên), bạn cũng có thể hành động theo thứ tự trên và gửi phản ánh tới bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp, hành khách vẫn được bảo hiểm bồi thường với những lý do "trên trời" hoặc do họ gây ra, miễn là nó nằm trong các điều khoản của gói bảo hiểm đã mua.

Anh Minh (Theo Express)