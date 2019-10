Khi máy bay ra khỏi đường băng hạ cánh, đồng hồ bắt đầu đếm ngược để hãng hàng không chuẩn bị cho chuyến tiếp theo.

Khoảng trống giữa các chuyến bay không phải phút giây cho phi hành đoàn nghỉ ngơi. Nhân viên mặt đất và tiếp viên càng mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo, hành khách càng nóng ruột. Dưới đây là quy trình của Scandinavian Airlines (SAS).

Nhân viên mặt đất kiểm tra máy bay. Ảnh: Benjamin Kund/Courtesy SAS.

9h: Chuyến bay SK 1416 từ Copenhagen, Đan Mạch hạ cánh xuống sân bay quốc tế Stockholm Arlanda, Thụy Điển và đến cổng, nơi phi hành đoàn phải nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo, SK 535 đến Dublin, Ireland.

Máy bay đã hạ cánh chậm vài phút, ăn vào khoảng thời gian để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo, do đó phi hành đoàn phải đẩy nhanh tiến độ tối đa. Những nhân viên mặt đất đã họp với nhau trước đó để chuẩn bị cho tình huống hạ cánh sớm hoặc muộn, trao đổi những vấn đề về bảo trì.

9h01: Khi máy bay lăn bánh vào cổng chờ, cơ trưởng tắt một động cơ để tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

9h03: Máy bay dừng hẳn, ống dẫn từ bể ngầm dưới sân bay bắt đầu bơm nhiên liệu. Khi toàn bộ hành khách xuống máy bay, những nhân viên vệ sinh lên cabin để dọn dẹp. Phi hành đoàn dẹp bỏ rác và đồ ăn thức uống. Bể nước được xả hết và thay mới. Thư từ và hành lý ký gửi được phân loại cho khách nối chuyến hoặc chuyển vào băng chuyền trong sân bay.

9h18: Chiếc Airbus A320neo của hãng là một trong những mẫu máy bay mới nhất, với thiết kế thân thiện với môi trường, tiêu tốn ít nhiên liệu hơn những dòng cùng kích cỡ. Điều đó có nghĩa là chuyến bay tới Dublin cần ít thời gian để tiếp nhiên liệu hơn. Bay càng nhanh càng tốn nhiên liệu, đó là lý do đôi khi phi công chủ động điều chỉnh vận tốc chậm lại nếu dư thời gian trên những chuyến bay quốc tế.

9h20: Phi hành đoàn phải đi kiểm tra một lượt xem máy bay có vấn đề gì về an toàn và thiết bị phục vụ hay không. Để tiết kiệm thời gian, phi hành đoàn có thể bay liền hai chuyến. Một trưởng nhóm mặt đất sẽ đốc thúc từng thành viên khi đồng hồ điện tử đếm ngược còn bao nhiêu phút để chuyến tiếp theo khởi hành đúng giờ.

9:22: Bên trong nhà ga, nhân viên hãng gọi những hành khách cuối cùng lên máy bay. Trên thực tế, họ bắt đầu mời một số hành khách lên khoang cao cấp trước để tiết kiệm thời gian. Thông thường hành khách phải chờ đến khi mọi khâu kiểm tra cần thiết được hoàn tất. Không chậm trễ, cuối cùng tất cả hành khách lên máy bay.

9h31: Nhân viên mặt đất đang đợi thông tin của một hành khách nối chuyến. Nếu không kịp có mặt, hành lý của người này cần để lại vì những lý do an ninh. Do công đoạn này khá mất thời gian, nhân viên hãng phải quyết định thật nhanh chóng. Nếu chuyến bay bị hoãn, điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều lịch trình khác. Lúc này, xe đầu kéo máy bay được gắn vào bánh trước, sẵn sàng xuất phát.

Xe đầu kéo đưa máy bay ra đường băng. Ảnh: Aviation Eagle.

9h33: Hãng bay có quy định giới hạn về thời gian để nhân viên cân nhắc nên dỡ túi của hành khách đến muộn khỏi cabin hay không. May mắn thay, anh ta đã xuất hiện, và toàn bộ cửa hành khách và hàng hóa của máy bay đóng lại.

9h35: Phi công liên lạc với trạm kiểm soát không lưu để xin phép khởi hành. Xe đầu kéo bắt đầu đưa máy bay về điểm xuất phát. Các phi công khởi động động cơ tiến về phía đường băng để cất cánh đúng giờ. Quá trình máy bay di chuyển trên đường băng tới nơi cất cánh có thể mất tới 30 phút.

Bảo Ngọc (Theo Condé Nast Traveler)