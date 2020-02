Nhiều điểm du lịch trên cả nước giảm giá sâu để kích cầu du lịch trong mùa Covid-19 nhưng cam kết giữ nguyên chất lượng dịch vụ.

Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) miễn phí vé vào cổng từ ngày 1 đến 31/3. Thông báo này đưa ra sau khi nơi này đóng cửa hơn một tháng vì dịch bệnh. Các dịch vụ bên trong như khu vườn thú, trò chơi... cũng giảm giá. Đối với trẻ em (cao 1 – 1,4 m) giá thấp hơn 50% so với giá vé người lớn khi tham gia các khu vui chơi trong khu du lịch.

Khu du lịch Đầm Sen ( TP HCM) cũng miễn phí vé cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói cho du khách sinh vào tháng 3. Chính sách hai người mua một vé (vé cổng, vé trọn gói), áp dụng cho nhóm từ 6 khách trở lên, áp dụng đến hết ngày 31/5.

Tại các điểm tham quan ở Mũi Nai, Thạch Động (Hà Tiên, Kiên Giang), đại diện Trung tâm xúc tiến du lịch Hà Tiên cho biết, vẫn duy trì mức giá giảm 10 – 30% cho khách.

"Để kích cầu du lịch, công viên Đồng Xanh sẽ giảm 50% dịch vụ; thủy điện Ialy giảm 10% giá vé tham quan đến khi kết thúc dịch bệnh", Trưởng phòng du lịch tỉnh Gia Lai Phan Thị Ngọc Diệp nói.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, địa phương đang có chương trình kích cầu giảm 20% đối với gói 3 hoặc 4 điểm tham quan. "Du khách đăng ký gói này sẽ được tham quan thêm vài điểm như lăng Gia Long, hòn Chén, lăng Đồng Khánh... mà không phải trả thêm chi phí. Chương trình kích cầu kéo dài đến cuối năm 2020", ông Phúc nói.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam đề xuất miễn vé tham quan vào hai di sản phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cho khách lưu trú trên địa bàn để kích cầu du lịch; nhóm 5 khách được miễn một vé đối với khách không lưu trú. Trong tháng 2, tổng lượt khách đến Quảng Nam giảm 42%, trong đó khách quốc tế giảm 34%, khách nội địa giảm 63% so cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu giảm 30% so cùng kỳ.

Công ty CP phát triển Tùng Lâm Yên Tử, Quảng Ninh, thông báo giảm 50% giá vé cáp treo một chặng lên hoặc xuống.

Đoàn khách nước ngoài tham quan Hội trường Thống nhất ngày 21/2. Giảm giá dịch vụ đang được nhiều công ty du lịch Việt Nam triển khai để thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Nam.

Vinpearl giảm 40% cho người dân địa phương của 18 tỉnh thành khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ, nơi có Vinpearl Land và Safari. Với du khách cả nước, khi đặt phòng lưu trú một đêm tại hệ thống này từ nay đến hết ngày 1/4 sẽ được miễn phí dịch vụ vui chơi giải trí cùng thương hiệu. Ngoài ra, du khách cũng được miễn phí trải nghiệm quần thể công viên giải trí với hơn 100 trò chơi cao cấp khi tham quan Vinpearl Land Phú Quốc.

Sun World tặng mỗi du khách một phiếu giảm giá với 3 ưu đãi: giảm 10% giá vé buffet, giảm 20% một số loại thức ăn nhanh và miễn phí thức uống khi khách có tổng hóa đơn ẩm thực tại nhà hàng từ 600.000 đồng trở lên. Với mỗi hóa đơn tăng thêm 400.000 đồng, khách sẽ được tặng thêm một đơn vị thức uống. Chương trình được giới thiệu trong tháng 3 tại Sun World Bà Nà Hills, Đà Nẵng.

Các công ty lữ hành cho rằng, chương trình kích cầu giảm giá nhưng phải đảm bảo chất lượng. Nếu giảm giá mà chất lượng không được giữ như cũ, du khách sẽ một đi không trở lại. Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour cũng khẳng định, an toàn của du khách là điều kiện hàng đầu. "Tất cả đường tour của Lữ hành Fiditour xây dựng luôn đảm bảo an toàn cho khách. Bên cạnh những đường tour giá hấp dẫn để kích cầu, chúng tôi luôn cam kết chất lượng dịch vụ không thay đổi", ông Dũng nói.

Theo ông Trần Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cứ sau 7 đến 10 ngày, các điểm tham quan như tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng sẽ được phun khử trùng (vào buổi tối) để đảm bảo an toàn tại điểm đến. Giá vé tham quan các thắng cảnh này "đang rất thấp", 20.000 đồng mỗi người.

Nguyễn Nam