Du khách chủ động quyết định hành trình du lịch của mình trong suốt quá trình đi tou như việc ăn uống, nghỉ ngơi.

Đại diện Cattour cho biết, từ những năm đầu của thể kỷ 21, khái niệm du lịch Free and Easy đã xuất hiện, được khách du lịch trên thế giới yêu thích.

Tour Free and Easy thực chất là một tour du lịch nhưng rút gọn tối đa, chỉ còn lại vé máy bay, ô tô (phương tiện di chuyển), phòng khách sạn (thường là loại 2, 3, 4, 5 sao). Ngoài ra, du khách được phục vụ bữa sáng tại khách sạn (tùy khách sạn), có xe đưa đón, bảo hiểm du lịch... như các tour trọn gói thông thường.

Du khách chủ động quyết định hành trình du lịch của mình trong suốt quá trình đi tour Free and Easy.

Sở dĩ tour Free and Easy được yêu thích là vì chúng tiết kiệm (thường đặt tour Free and Easy, bạn sẽ nhận được mức giá thấp hơn so với khi đặt vé máy bay/ ô tô và phòng khách sạn riêng lẻ). Hơn nữa, thay vì ăn uống ở các nhà hàng nổi tiếng với mức giá đắt đỏ, bạn có thể chọn quầy hàng đường phố hoặc những khu ẩm thực bình dân, nhà bè... để thưởng thức trọn vẹn hương vị ẩm thực địa phương với mức giá hợp túi tiền.

Ngoài tiết kiệm thì linh hoạt cũng là một điểm mạnh khiến loại hình tour nổi bật. Bạn có thể chủ động quyết định hành trình du lịch của mình trong suốt quá trình, cả việc ăn uống, nghỉ ngơi.

Cattour giới thiệu nhiều tour Free and Easy đến với khách hàng.

Nhờ những ưu thế trên mà bạn trẻ, người yêu thích đi du lịch kiểu khám phá, trải nghiệm tour Free and Easy. Nhờ nó mà họ có thể đi tới những nơi mà mình muốn với mức chi phí tiết kiệm.

Tại Việt Nam, hầu hết các công ty lữ hành đều cung cấp các tour Free and Easy đến các địa điểm du lịch ở trong nước như Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Quy Nhơn... và các địa điểm du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... với nhiều mức giá ưu đãi cho khách hàng lựa chọn.

Đại diện Cattour cho biết thêm, loại hình du lịch theo kiểu Free and Easy ở Việt Nam lại chưa thực sự phát triển như thế giới vì một số lý do:

- Thông tin về loại tour này còn ít, nhiều khách hàng không biết tới.

- Khách hàng nghĩ rằng tự mình đặt khách sạn, vé máy bay sẽ rẻ hơn vì có thể săn vé.

- Các đơn vị lữ hành du lịch chưa quan tâm và phát triển mảng dịch vụ này.

- Khách hàng chưa cảm thấy tin tưởng nên chưa dám đặt tour

Cattour giới thiệu các chùm tour Free and Easy.

Vì những rào cản ở trên mà mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng tour Free and Easy ở Việt Nam khó bán, khó tiếp cận khách hàng, các đơn vị lữ hành thì nản chí trong việc phát triển loại hình du lịch mới này.

Với mong muốn mang lại cho khách hàng trải nghiệm tốt khi đi du lịch, Cattour giới thiệu các chùm tour Free and Easy với khách hàng của mình, để họ có thêm lựa chọn.

Ngoài quảng bá bằng các phương pháp truyền thống, xây dựng hệ sinh thái Free and Easy tại website https://cattour.vn/, công ty Cattour xây dựng một thương hiệu chuyên biệt https://ezfree.vn nhằm phục vụ nhu cầu của khách muốn trải nghiệm dịch vụ Free and Easy.

Như vậy, chỉ cần vài cú click chuột trên website, bạn đã có thể đặt cho mình một tour du lịch Free and Easy với mức giá mong muốn.

Ngọc Thi