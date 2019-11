Dưới đây là chia sẻ của anh Thành Long (Hà Nội) trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Osaka. Thời điểm anh đi là cuối tháng 11 đầu tháng 12, đúng mùa lá vàng nở rộ năm ngoái.

Ngày đầu tiên: Hà Nội - Osaka

Anh Long hạ cánh xuống sân bay Kansai lúc 8h (giờ địa phương) rồi làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó, anh mua sim 4G tại quầy His ngay tầng một và 9h lên ăn sáng tại nhà hàng ở tầng hai nhà ga T2 của sân bay. Giá suất cơm là 550 yên (120.000 đồng).

Sau đó, anh bắt xe buýt sân bay về Rinku-Outlet để mua đồ miễn thuế. Giá vé là 200 yên (42.000 đồng). 12h, nam du khách di chuyển về Aeon Teppocho bằng tàu hỏa Rinku-Town, dừng ở ga Shichidō, giá vé 700 yên (150.000 đồng). Tại đây, bạn có thể mua sắm quần áo vì có nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nhật và thế giới. Long ăn trưa tại Aeon, suất 600 yên (130.000 đồng). 15h, anh nhận phòng khách sạn gần khu Dotonbori để nghỉ ngơi.

18h, Long đi mua sắm, ăn tối ở nhà hàng băng chuyền sushi Sushiro. Nếu không muốn ăn băng chuyền, bạn có thể chọn suất bò bít tết Ikinari, giá 1.100 yên (240.000 đồng).

Ngày 2: đền Fushimi-Inari - đền Ruriko-in - Kiyomizu dera

Sau khi ăn sáng ở Lawson gồm sandwich và cà phê giá 250 yên (50.000 đồng), Long đi bộ ra ga Namba để tới ga Umeda, rồi chuyển làn ra ga Osaka đi Kyoto. Giá vé 800 yên (170.000 đồng).

Địa điểm đầu tiên Long tham quan là đền ngàn cổng Fushimi-Inari với giá vé 200 yên (40.000 đồng) vào lúc 9h. Tại đây, bạn có thể thuê kimono để mặc và chụp ảnh.

Điểm đến tiếp theo là đền Ruriko-in. Bạn tới đây bằng cách đi từ ga Fushimi-Inari, tuyến Keihan Main Line màu đỏ rồi chuyển tiếp ga Demachiyanagi của tuyến Eizan Main Line màu cam và xuống ga Yase-Hieizanguchi. Giá vé đến điểm này là 540 yên (100.000 đồng). Vé vào đền là 2.000 yên (425.000 đồng). Sau khi ở lại đền thăm thú, chụp ảnh, Long rời Ruriko-in vào lúc 14h30, đi đến ga Kyoto để ra đền Kiyomizu-dera. 17h, anh về ga Kyoto và vào mua sắm, ăn tối tại Aeon Mall phía đối diện. Một suất cơm bò hoặc mì ramen có giá từ 650 yên (130.000 đồng) rồi đi tàu về khách sạn.

Ngày 3: lâu đài Osaka - công viên Nara

8h, bạn có thể bắt taxi đến lâu đài Osaka với giá 670 yên (hơn 140.000 đồng). Trước cổng lâu đài có cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Sau khi tham quan lâu đài, tầm 10h, anh Long di chuyển ra ga Kintetsu-Nara Line để đến công viên Nara. Thời gian di chuyển tầm 45 phút. Giá vé hai chiều là 1.500 yên (hơn 300.000 đồng). Tại đây, bạn cũng có thể đến ăn sushi băng chuyền tại nhà hàng Kurasushi, giá 550 yên (hơn 110.000 đồng). 14h, Long về khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối và đi mua sắm tại Dotonbori.

Ngày 4: Công viên Expo

Địa điểm tham quan tiếp theo là công viên Expo. Khu vực này nằm trên diện tích 264 ha với những bãi cỏ rộng, bảo tàng, các khu vườn Nhật Bản... Để đến điểm vui chơi hút khách này, bạn đi từ ga Nipponbashi tới Yamada rồi chuyển tuyến, xuống tại ga Banpaku Kinen Koen. Giá vé khứ hồi là 1.320 yên (270.000 đồng). Bạn cũng có thể ăn sáng, trưa ngay tại khu vực này và quay về khách sạn tầm 15-16h.

Ngày 5: Osaka-Hà Nội

Ngày cuối cùng, Long dậy sớm trả phòng rồi ra sân bay, làm thủ tục nhập cảnh và bay về nước lúc 7h30, kết thúc chuyến du lịch mùa thu Nhật Bản.

Chi phí

Thành Long

Lưu ý

Phía trên là lịch trình anh đi từ 28/11 đến 3/12/2018. Lịch lá đỏ năm nay do Nhật Bản công bố tương đương năm ngoái, do vậy du khách ghé thăm đợt này cũng sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh như trên. Một số tuyến đường đi taxi (4 người) có giá tương đương giá vé đi tàu, do đó bạn có thể chọn đi taxi cho thuận tiện, nếu đi theo nhóm.