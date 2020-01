Mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách trong một khoảng thời gian ngắn là điều cốt lõi của tour Hop on - Hop off khám phá TP HCM.

Tour khám phá TP HCM bằng xe buýt hai tầng mui trần được khai thác từ ngày 15/1. Đây là địa phương thứ hai công ty Ảnh Việt Hop on-Hop off Việt Nam đầu tư buýt mui trần phục vụ du lịch, sau Hà Nội. Để đưa được tour vào phục vụ du khách, ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc công ty trên, cho biết đó là cả một chặng đường dài, gian truân.

Nhiều trở ngại

Hop on-Hop off là loại hình vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt mui trần phổ biến ở nước ngoài. Ông Nguyễn Khoa Luân kể: "Năm 2003, khi du học châu Âu, tôi đã mơ ước sẽ đưa loại hình vận chuyển này về Việt Nam để phục vụ du khách". Nhưng đến năm 2017, chuyến xe buýt mui trần hai tầng mới được chạy thử lần đầu.

Du khách có thể lên và xuống xe tại bất cứ điểm dừng nào để tham quan, khám phá và tìm hiểu văn hóa, đời sống của người dân Sài Gòn.

Lý giải cho việc này, theo ông Luân, ở Việt Nam chưa có văn bản pháp lý nào cho phép xe hai tầng mui trần chở khách du lịch, kể cả xe bán tải. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đường điện bị vướng cũng gây cản trở trong quá tiến trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, một thách thức lớn khác đối với loại hình vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt hai tầng mui trần là thuế nhập khẩu cao. "Dù chúng tôi nhập linh kiện về Việt Nam lắp ráp nhưng mức thuế nhập khẩu cao đã cũng gây không ít khó khăn", ông Luân cho biết.

Năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng ôtô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc. Ông Luân cho biết: "Đây là một trong những bước ngoặt quan trọng để khai thông các vấn đề pháp lý cho chúng tôi".

Tháng 5/2018, loại hình vận chuyển khách du lịch này lần đầu được đưa vào phục vụ du khách tại Hà Nội. Sau hơn một năm rưỡi, công ty tiếp tục khai trương loại hình này tại TP HCM. Ngoài ra, xe buýt mui trần còn được một số công ty khác khai thác tại Đà Nẵng, Hạ Long.

Tài xế phải trải qua đào tạo

Theo ông Luân, việc tuyển chọn tài xế khá khắt khe. Ngoài yêu cầu bắt buộc như bằng lái, thì đạo đức và tính cách cũng được xem xét. Mỗi tài xế lái xe buýt hai tầng mui trần đều trải qua lớp nghiệp vụ 45 ngày. Chương trình đào tạo này do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp đứng lớp, chia sẻ về thái độ, cung cách phục vụ, ứng xử với khách du lịch, các vấn đề cần thiết khi lái xe.

"Tài xế tuyệt đối không được bấm còi. Xe phải vận hành êm ái. Không được phép thắng gấp... là những yêu cầu bắt buộc", ông Luân khẳng định.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tài xế chạy một vòng thì phải ngừng nghỉ khoảng 15 phút. Mỗi ngày, chia làm ba ca chạy. Tài xe chạy buổi sáng sẽ nghỉ buổi chiều. Chạy ca tối sẽ được nghỉ vào sáng hôm sau.

Du khách thích thú

Trải nghiệm xe buýt hai tầng mui trần để khám phá điểm đến là lựa chọn của nhiều du khách. Hành trình city tour TP HCM bằng buýt mui trần hai tầng có cự ly hơn 13 km, đi qua quận 1, quận 3 với 30 điểm tham quan như Dinh Thống nhất, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố...

Mỗi ngày có 22 chuyến, thời gian cách chuyến ban ngày là 30 phút, ban đêm là 60 phút. Thời gian cho hành trình khoảng 60 phút (kể cả 3 phút dừng tại mỗi điểm để đón trả khách).

Khách nước ngoài trải nghiệm dịch vụ.

"Với thời gian vé có hiệu lực 24 tiếng, chúng tôi khuyến khích du khách được lựa chọn thời gian, tham quan nhiều lần để khám phá thành phố một cách tiện lợi nhất", ông Luân cho biết.

Chị Lê Thị Kim Thoa, một du khách trải nghiệm tour Hop on-Hop off chia sẻ: "Tôi cảm thấy thích thú khi ngồi trên mui trần của xe và ngắm phố phường, những chiếc xe máy ngược xuôi phía dưới".

"Chúng tôi sử dụng hệ thống tai nghe thuyết minh tự động với 8 ngôn ngữ. Bất kỳ du khách ở quốc gia nào cũng có thể hiểu về điểm đến mà xe đi qua", ông Luân nói.

Theo giám đốc điều hành công ty Ảnh Việt Hop on-Hop off Việt Nam, đơn vị sẽ triển khai loại hình này tại một số địa phương như Hạ Long, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc... trong thời gian tới. Dự kiến, tháng 6, tour Hop on- Hop off sẽ phục vụ du khách ở khu vực quận 5 đi qua các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lớn...

Du khách trải nghiệm xe buýt mui trần Du khách lần đầu ngắm Sài Gòn từ buýt mui trần. Video: Tuấn Việt.

Nguyễn Nam