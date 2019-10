Thốt nốt là loại cây đặc trưng của tỉnh An Giang, có nhiều công dụng như làm cây phong cảnh, ăn quả, nguyên liệu sản xuất đường. Tên gọi "thốt nốt" do người địa phương đọc chệch từ tiếng Khmer là "th'not". Thời gian gần đây, những hàng thốt nốt được dân yêu du lịch "lăng xê", trở thành một trong những cảnh đẹp không thể thiếu khi check-in An Giang.