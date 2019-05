Hàng nghìn người đã tới Cửa Lò để thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa tầm thấp.

Đảo chè từ vùng hoang sơ thành nơi phải đến ở Nghệ An / Bên trong đền thờ ông Hoàng Mười gần 400 năm ở Nghệ An

Hàng nghìn người đổ về quảng trường Bình Minh (Cửa Lò) đêm 26/4. Ảnh: Sách Nguyễn.

Tối 26/4, tại quảng trường Bình Minh, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò với chủ đề Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự lễ và đánh trống khai hội.

Từ 19h, trên nhiều tuyến đường chính tại thị xã Cửa Lò, dòng người và phương tiện nườm nượp hướng về quảng trường. "Trời nóng bức nhưng cả gia đình vẫn chạy xe hơn 10 km tới đây để được xem văn nghệ và ngắm nhìn màn bắn pháo hoa", chị Thủy (thành phố Vinh) tâm sự.

Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, lễ hội du lịch là dịp để tỉnh Nghệ An quảng bá giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc tới du khách trong và ngoài nước. Nghệ An là mảnh đất có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, bề dày truyền thống, nhiều giá trị văn hóa lịch sử với hơn 1.000 di tích...

Màn bắn pháo hoa tầm thấp vào cuối chương trình. Ảnh: Sách Nguyễn.

Du khách tới dự lễ khai mạc năm nay được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đoan Trang, Bùi Lê Mận...

Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút. Ước tính hàng nghìn người đã tới Cửa Lò đêm qua để vui chơi.

Một góc Cửa Lò. Ảnh: Sách Nguyễn.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho hay, năm nay đơn vị cung cấp 4 số điện thoại đường dây nóng để ngăn chặn tình trạng "chặt chém" du khách trong dịp lễ.