Khách Tây phàn nàn về khách sạn 6 sao của Triều Tiên / Khách Tây ngạc nhiên trước đồ chống nắng của phụ nữ Việt

Jessica Festa là chủ trang blog du lịch Jessie on the way thành lập năm 2011. Với mục đích truyền cảm hứng cho những người có chung niềm đam mê du lịch, cô quyết định nghỉ việc làm truyền thông để theo đuổi những chuyến đi không hồi kết. Một kỷ niệm khó quên khi đi du lịch của Jessie là lần đầu tắm onsen (suối nước nóng) ở Nhật Bản.

Không gian thư thái của bể tắm onsen. Ảnh: Selected ryokan.

"Tôi gặp rắc rối ngay từ phút đầu tiên khi bước vào phòng tắm vì không phân biệt được đâu là phòng cho nam và nữ. Tôi thậm chí còn quên mang khăn tắm, muốn gọi lễ tân nhưng không tìm thấy điện thoại. Tôi phải đi lùi ra phía cửa để tránh bị người khác nhìn thấy cơ thể trong tâm trạng ngượng ngùng và xấu hổ", Jessica thuật lại.

Dù vậy, cô cho rằng thật may khi bản thân vẫn biết một số nguyên tắc tắm onsen. "Đầu tiên, bạn phải tắm rửa sạch sẽ bên ngoài trước khi vào ngâm mình trong bể. Bạn cũng không được mang khăn vào bể nước nóng hoặc nếu có cũng chỉ được quấn một chiếc nhỏ trên đầu để tránh mất nhiệt và tuyệt đối không để khăn chạm vào nước. Đây là yêu cầu cơ bản để giữ gìn vệ sinh nơi cộng cộng của người Nhật", Jessie nhớ lại.

Phụ nữ tóc dài đều phải buộc lên cẩn thận không để chạm vào nước. Ảnh: jpninfo.

Người tắm onsen không được mang quần áo nên Jessie thú nhận rằng cô thấy không tự nhiên, luôn cảm giác xung quanh có người đang nhìn mình. Nữ du khách trẻ cũng định xuống tắm rồi lại chần chừ bước lên. Mãi một lúc sau, cô mới thử hoà mình vào dòng nước. Sau đó, Jessie lại có một cảm giác khác lạ. Đó là sự sảng khoái, cảm thấy bản thân được giải phóng và tự do.

Ngoài ra, Jessic còn bị hấp dẫn bởi hương thơm thảo mộc bốc lên thoang thoảng từ bồn tắm giúp đầu óc thư thái. Cô nhanh chóng quên đi sự thực mình đang khoả thân nơi công cộng. Cảnh vật xung quanh đẹp như một bức hoạ. Hơi nước bốc lên mờ ảo, không gian yên tĩnh, cây cối xanh tươi ẩn sau những tảng đá.

Jessie gần như lặng người trước khung cảnh này. "Lúc đó tôi đã tự nhủ với bản thân rằng có lẽ sẽ chẳng nơi nào khiến người ta muốn khoả thân như ở đây", nữ du khách bày tỏ.

Khi về nước, Jessie luôn nói với bạn mình rằng onsen chính là trải nghiệm thú vị nhất, đúng như người Nhật vẫn thường nói: "Một lần tắm onsen như được trẻ lại tới 3 năm".

xem thêm Khách Tây ngạc nhiên trước đồ chống nắng của phụ nữ Việt