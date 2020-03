Hầu hết các đơn vị lữ hành đang tạm dừng tổ chức tour; nhân sự chủ yếu giải quyết việc tồn đọng.

Lo sợ Covid-19 lây lan, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định đóng cửa điểm tham quan và ngừng đón khách để đảm an toàn cho cả người dân và du khách. Từ 0h ngày 18/3, Thủ tướng yêu cầu tạm ngừng cấp thị thực (visa) vào Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới trong vòng 30 ngày.

Theo bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn đều chuyển đã sang phương thức làm online.

"Thời điểm này đến khoảng giữa tháng 4, các doanh nghiệp chỉ tập trung xử lý dịch vụ đã được đặt từ trước, liên quan đến hồ sơ, giấy tờ. Vì thế, họ chọn giải pháp làm việc từ xa, công việc vẫn hoàn thành mà đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân viên", bà Nghệ nói.

"Du lịch giờ coi như nằm im", ông Lê Trung Thu, Giám đốc Viettourist Hà Nội, nói. Công ty đã bật chế độ "ngủ đông" từ lâu. Thậm chí, tác động của Covid-19 buộc doanh nghiệp này phải cắt giảm 50% nhân sự, số còn lại làm việc luân phiên.

Phòng đăng ký du lịch Thủ Đức của công ty Vietravel đóng cửa từ ngày 3/3 cho đến khi có thông báo mới. Mọi liên hệ, sẽ chuyể chuyển về trụ sở chính tại Q.1. Ảnh được chụp trưa ngày 21/3. Ảnh: Nguyễn Nam.

Tại TP HCM, nhiều doanh nghiệp du lịch cho nhân viên làm việc trực tuyến. Công ty du lịch Vietravel không chịu nổi tác động của Covid-19 khi phải chấp nhận đóng cửa các chi nhánh, phòng giao dịch ở một số địa phương. Nhân sự chủ chốt sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở chính để giảm bớt chi phí cho công ty.

Trong khi đó, TST tourist đã đóng tất cả các tour du lịch nội địa đến hết tháng 4, các tour quốc tế phải phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển hàng không. "Bắt đầu từ tuần sau, công ty chính thức 'bật chế độ ngủ đông đặc biệt'. Tất cả đội ngũ lãnh đạo sẽ tập trung tại công ty để xử lý nhanh công việc. Trong khi đó, tất cả nhân viên còn lại sẽ làm việc ở nhà", đại diện TST tourist nói.

Đại diện Công ty du lịch Mekong Travel (Vĩnh Long) cũng cho biết, công ty đã ngừng đón khách quốc tế. Khách du lịch nội địa, công ty vẫn phục vụ nhưng sẽ tiến hành các biện pháp phòng dịch như rửa tay, phát khẩu trang, đo thân nhiệt và khai y tế bắt buộc.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội trong 2 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế do Covid-19. Khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi dịch bệnh, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống. Lượng khách quốc tế trong tháng 2/2020 chỉ đạt khoảng một triệu lượt khách, giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ.

Hồi đầu tháng 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá: "Lượng khách của khách sạn giảm 60-70%, khách du lịch giảm 2 con số. Theo thống kê, ngành du lịch mất khoảng 7 tỷ USD do dịch bệnh".

Nguyễn Nam