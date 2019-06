Vì kinh tế không cho phép, Lexie không dành hàng tuần ở mỗi nước, nhất là những nơi cô không thoải mái khi độc hành.

Nơi khiến cô chật vật nhất là Tây và Trung Phi, do visa không thuận lợi và thiếu cơ sở hạ tầng du lịch, rào cản ngôn ngữ, cộng thêm chi phí đắt đỏ để đảm bảo đi lại an toàn. Nam Sudan, Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Mali, Chad và Papua New Guinea là những nơi cô lưu lại ít nhất vì không cảm thấy an toàn.