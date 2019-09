Indonesia Một con cá mập trắng lớn được du khách phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Bali vào 20/9.

Cholladda Khalythong và Sasi Chaoniyom cho biết họ muốn ngắm cá mặt trăng (Mola mola) ở vịnh Crystal. Trong chuyến lặn, hai du khách Thái Lan xuống nước khoảng 20 phút mà chưa thấy cá "cho đến khi một cái bóng khổng lồ lướt tới gần".

Cholladda nói: "Ban đầu, trưởng nhóm lặn nghĩ đó là một con cá mập voi, nhưng khi nó bơi đến gần hơn thì hóa ra là một con cá mập trắng lớn, nên chúng tôi chụp ảnh".

Theo Cholladda, con cá dài khoảng 4 đến 5 mét ở độ sâu 23 mét. Ảnh: Cholladda Khalythong/Facebook.

Thon Thamrongnawasawat, nhà sinh học biển Thái Lan, bạn của hai du khách, nhận định cá mập trắng là động vật thường xuất hiện ở vùng nước lạnh, vì vậy sự xuất hiện của nó tại Bali là một bất ngờ lớn với những thợ lặn và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.

"Điều này hiếm có nhưng không phải là không thể xảy ra, vì nhiều vùng biển khác của Indonesia đôi khi cũng có dòng hải lưu lạnh từ dưới đáy đại dương", Thon cho biết.

An An (Theo Asia One)