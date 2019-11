Khu mua sắm dưới lòng đất The New Playground

Đối với những bạn trẻ yêu thích thời trang và đam mê mua sắm, The New Playground được xây dựng dưới lòng đất tại tòa nhà 26 Lý Tự Trọng, quận 1 là lựa chọn phù hợp. Địa điểm này có gần 40 gian hàng khác nhau của những thương hiệu lâu đời và có sức ảnh hưởng đến phong cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay.

The New Playground vừa là điểm đến check-in mới lạ vừa là khu mua sắm phù hợp cho giới trẻ.

Nhờ ý tưởng thiết kế độc đáo, diện mạo của The New Playground không giống với những khu mua sắm thông thường. Nơi đây mang đậm hơi thở underground với tường xi măng, bảng hiệu đèn neon nổi bật. Dạo vòng trong The New Playground, bạn trẻ có thể mua những món đồ yêu thích và thoải mái chụp những bức ảnh cá tính.

Saigon Outcast - không gian kết nối bạn bè quốc tế

Vốn là một khu đất trống, nhưng giờ đây, Saigon Outcast đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2 khoác lên mình một sức sống mới với những chiếc container, ôtô cũ và thùng phuy đậm chất đường phố. Đây là không gian cởi mở và tràn đầy cảm hứng để những bạn trẻ đam mê sáng tạo đến trải nghiệm.

Saigon Outcast là nơi bạn tự do bộc lộ cái tôi và khả năng sáng tạo của mỗi người.

Saigon Outcast là một trong những địa điểm mà người nước ngoài lưu trú tại Sài Gòn thường xuyên lui tới. Những hoạt động mang tính chất cộng đồng thường xuyên được tổ chức tại đây, nhằm mở rộng cơ hội giao lưu cho nhiều bạn trẻ đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong số đó có thể kể đến như những buổi party sôi động, vé graffiti, trượt ván và thậm chí là lễ hội té nước quy mô nhỏ.

Khu vui chơi Saigon Garden

Nằm trên đường Nguyễn Huệ, Saigon Garden là khu trung tâm thương mại xanh với phong cách thiết kế khác biệt. Những chậu cây xanh được đặt từ ngoài vào đến bên trong tòa nhà, mang lại cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Tổ hợp này bao gồm nhiều nhà hàng và cửa hiệu thời trang để các bạn thỏa sức dạo quanh, thưởng thức những món ăn ngon miệng, tận hưởng giây phút mua sắm thoải mái.

Saigon Garden gây ấn tượng với lối trang trí, thiết kế độc đáo.

Với không gian mới lạ và độc đáo, đến Saigon Garden, bạn có thể thư giãn và chụp những bức hình đẹp. Nơi đây còn có những quán cà phê nhỏ xinh, nên bạn cũng có thể tận hưởng một ngày cuối tuần bình yên bên từng góc cà phê yên tĩnh.

Samsung68 - nơi đánh thức tiềm năng và đam mê công nghệ

Đây là địa điểm check-in mới nổi gần đây của giới trẻ Sài Gòn và khách du lịch. Dừng chân tại đây, bạn có thể thỏa sức khám phá và tương tác cùng công nghệ. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy cách mà công nghệ nâng tầm cuộc sống của mình ra sao ngay ở hiện tại và tương lai.

Chào đón bạn là không gian đậm chất công nghệ của Samsung cùng vô số khung ảnh sống ảo, cho bạn thoải mái tác nghiệp. Đi sâu vào bên trong, Samsung68 sẽ còn gây ấn tượng nhờ không gian sống lấp đầy những công nghệ đỉnh cao của Samsung. Bạn có cơ hội chạm tay vào những sản phẩm công nghệ đặc sắc trên thị trường.

Không gian Samsung68 mang đậm hơi thở công nghệ đến từ tương lai.

Samsung 68 là nơi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động truyền cảm hứng, các buổi gặp gỡ cho những người trẻ có cùng chung đam mê về du lịch, ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại tại đây.