Malaysia Những thực khách xung quanh phải bất ngờ trước màn biểu diễn của nam nhân viên phục vụ ngay giữa nhà hàng.

Điệu nhảy trên nền nhạc Kill this love của nhóm nhạc K-Pop BlackPink khiến bồi bàn nổi tiếng trên mạng xã hội. Video thu hút hơn 140.000 lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ kể từ khi được đăng tải ngày 2/10.

Bồi bàn nổi tiếng nhờ nhảy sexy khi phục vụ lẩu Một thực khách còn quên ăn để xem bồi bàn nhảy. Video: Kims Er.

Người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra đây là nhà hàng lẩu HaiDiLao trong một trung tâm thương mại tại Kuala Lumpur. Thậm chí nhiều fan bày tỏ, họ muốn liên hệ với quản lý của BlackPink vì đã tìm ra thành viên thứ 5 của nhóm.

Đây không phải lần đầu tiên một bồi bàn nam sẵn sàng biểu diễn sexy cho thực khách. Nhà hàng hải sản Staneemeehoi tại Bangkok (Thái Lan) từng "làm mưa làm gió" với dàn bồi bàn nam 6 múi, mặc váy ngủ hay quần short của phụ nữ.

An An (Theo World of Buzz)