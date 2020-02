Núi Cô Tô và cánh đồng Tà Pạ (huyện Tri Tôn) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất An Giang. Nếu may mắn, du khách sẽ săn được cảnh mây vờn trên núi Cô Tô vào tháng 1, 2.

Đứng trên điểm ngắm cảnh Vồ Hội Lớn ở núi Cô Tô, du khách có thể thấy trước mắt là một biển mây. Khung cảnh tưởng như ở Đà Lạt hay Tây Bắc nhưng lại là vùng Bảy Núi, An Giang. Ảnh: Huỳnh Hùng.