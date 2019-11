Tại quán Ping's Bia Hoi, thực khách có thể ngồi trên những chiếc ghế nhựa và thưởng thức bia lạnh như ở Việt Nam.

Phần lớn thực khách đánh giá quán có bia và đồ ăn kèm ngon, không gian trang trí đẹp và ấm cúng. Ảnh: Ping's Bia Hoi.

Quán Ping's Bia Hoi tọa lạc trong ngôi làng ven biển Sangolda tại quận North Goa, bang Goa. Với nhiều thực khách chưa từng đến Việt Nam, quán giới thiệu uống bia hơi là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi khám phá miền bắc của đất nước hình chữ S - nơi bia tươi được ủ hàng ngày.

Thực đơn đồ uống có bia tươi cho những khách ăn sáng muộn vào ngày chủ nhật, cocktail bia hơi, bên cạnh các loại bia thủ công, rượu khác. Những người yêu bia có thể nếm thử các loại bia tươi từ nhà máy như Beach Beach Shack, Bangalore Bliss, Pale Ale và Hefeweizen...

Đồ nhậu của quán không thuần Việt Nam nhưng có đủ món ăn đường phố. Thực khách có thể uống bia và gọi cà ri Thái, thịt cừu thái lát, gà bọc đất sét, tôm wasabi, bánh bao đậu phụ, chả heo bọc mía, bò cuốn lá lốt, hay salad rau xanh, gỏi xoài... Quán còn phục vụ đồ tráng miệng, đáng thử nhất là kem nhà làm hay bánh marquise chocolate đen.

Món ngao hấp ớt của quán ăn kèm bánh mì. Ảnh: Ping's Bia Hoi.

Không chỉ có bia hơi, đặc sản Việt Nam đang dần trở nên phổ biến tại Ấn Độ. Little Saigon và Baea Chicken and Meat Shop là hai địa chỉ ẩm thực Việt hàng đầu tại New Delhi, theo đánh giá của TripAdvisor. By the Mekong, Miss T., Pho Mo... là một số nhà hàng nổi bật ở Mumbai. Bên cạnh đó, Viet:Nòm là một nhà hàng cao cấp có tiếng mới khai trương tại thành phố Gurgaon (bang Haryana) cũng là địa chỉ được lòng nhiều thực khách.

Du khách đến thành phố Bangalore (bang Karnataka) có thể thưởng thức phở tại nhà hàng Phobidden Fruit, lẩu hay cà phê truyền thống Việt Nam tại nhà hàng Hanoi, bánh mì của nhà hàng Vietnamese Kitchen, hay thậm chí thử thực đơn món Việt kiểu à la carte tại nhà hàng Blue Ginger.

An An (Theo Condé Nast Traveller India)