Công ty giảm giá 50% vào giờ vàng, giảm giá 30% khách hàng trùng sinh nhật, giảm 25% giá khách sạn, nhà hàng cho khách hàng tại hội chợ.

Hội chợ Du lịch ITE HCMC 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM. Tại đây, BenThanh Tourist áp dụng chương trình khuyến mãi "30 tuổi vàng, hàng ngàn ưu đãi" với 4 nội dung hấp dẫn.

Gian hàng BenThanh Tourist tại hội chợ ITE HCM 2018.

Giảm giá tour đến 50% vào khung giờ vàng

Vào 17h30 ngày 5, 6/9/2019 và 11h00 ngày 7/9/2019, BenThanh Tourist tổ chức chương trình "Giờ vàng giá sốc". Theo đó, công ty sẽ giảm 50% giá tour du lịch trong nước, 30% giá tour du lịch nước ngoài.

Du khách có cơ hội mua các tour đi Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican với giá 41,93 triệu đồng (đã giảm 17,97 triệu đồng), tour Nhật Bản đi Osaka - Kyoto - Kobe - Rokkosan - Snow Park giá 20,29 triệu đồng (đã giảm hơn 8 triệu đồng), tour đi Moscow - Saint Petersburg giá 37,07 triệu đồng (đã giảm 15,8 triệu đồng) và các tour Đắk Nông - hồ Tà Đùng giá 995.000 đồng. Tour đi Châu Đốc - làng cá bè - rừng tràm Trà Sư giá giảm còn 925.000 đồng. Tour đi Cù Lao Chàm khởi hành từ Đà Nẵng, giá giảm còn 325.000 đồng.

Ngoài ra, du khách có cơ hội trúng vé máy bay khứ hồi TP.HCM-Singapore, được nhận quà tặng du lịch chất lượng cao do Hãng Scoot Air, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và BenThanh Tourist trao tặng.

BenThanh Tourist giảm giá tour châu Âu tới 17,97 triệu đồng.

Giảm giá tour đến 30% cho khách hàng trùng sinh nhật

Trong 3 ngày diễn ra hội chợ, những khách hàng đầu tiên đến với gian hàng của BenThanh Tourist và có ngày sinh nhật vào 9/12/1989 (trùng với ngày thành lập Công ty BenThanh Tourist) sẽ được giảm giá 30% khi đăng ký các tour sau: tour charter (thuê bao nguyên chuyến bay) du lịch đón Tết Dương lịch tại Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Kobe - Rokkosan Snow Park đi trong 6 ngày 5 đêm, giá gốc 28,99 triệu đồng, giảm còn 20,29 triệu đồng; Tour Khám phá vịnh Hạ Long của Tây Nguyên Đắk Nông - hồ Tà Đùng trong 2 ngày 1 đêm, giá gốc 1,99 triệu đồng, giảm còn 1,39 triệu đồng.

Ưu đãi lên tới 25% giá dịch vụ khách sạn, nhà hàng

Cũng tại hội chợ ITE, khách sạn Viễn Đông (số 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1) và khách sạn Ngân Hà (số 190 Lê Thánh Tôn, quận 1) – trực thuộc hệ thống BenThanh Tourist cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng đăng ký lưu trú tại khách sạn Ngân Hà được giảm giá lên tới 25% cho tất cả các loại phòng lưu trú. Khách hàng đăng ký dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Viễn Đông từ 10 bàn trở lên được giảm ngay 20% giá thực đơn, ưu đãi có hiệu lực đến tháng 12/2019. Khách đăng ký combo sử dụng bữa trưa hoặc tối theo nhóm từ 8 người trở lên được giảm ngay 20% giá thực đơn, chỉ còn 150.000 đồng một khách, ưu đãi được áp dụng đến tháng 10/2019.

Phối cảnh gian hàng BenThanh Tourist tại Hội chợi ITE HCM năm 2019.

Những quà tặng khác

BenThanh Tourist đã phối hợp cùng Tập đoàn Silverland Hospitality giới thiệu các dịch vụ lưu trú của chuỗi khách sạn cao cấp Silverland và The Myst tại TP HCM. Công ty Bến Thành Tourist phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) giới thiệu nhiều điểm du lịch ấn tượng tại Nhật cho du khách.

Khách hàng đăng ký mua tour Nhật Bản bất kỳ được tặng ngay phần quà du lịch của JNTO. Khách hàng bấm like (thích) trang Fanpage của BenThanh Tourist và share bài viết hoạt động của công ty tại hội chợ về trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai sẽ được tặng ngay một tượng chân dung tò he. Vào khung giờ 9h00 - 11h00 các ngày 5, 7/9, gian hàng sẽ phục vụ các món ăn nhẹ do nhà hàng Liberty - Khách sạn Viễn Đông tiêu chuẩn quốc tế 3 sao chế biến.

Các chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng duy nhất tại gian hàng BenThanh Tourist ở Hội chợ ITE HCMC 2019. Số lượng tour và quà tặng có hạn .

(Nguồn: BenThanh Tourist)