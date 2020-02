Quán cô Dần, Sohi hay Gì cũng được là những địa chỉ gợi ý để bạn thưởng thức phá lấu bò - đặc sản Sài Gòn.

Phá lấu là món ăn vặt phổ biến ở các tỉnh phía Nam, được nấu bằng nội tạng bò, lợn và nước dùng béo ngậy cốt dừa, quế, ngũ vị hương. Ngoài ra còn có phá lấu xiên que, phá lấu khô và xào. Món có thể ăn kèm bánh mì, mì tôm. Ở Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức món ăn ở những quán sau đây.

Chợ cô Dần

Nằm tại số 119 Nam Đồng, quán ăn chuyên về các món miền Nam như phá lấu, cơm tấm, nem giò, tai trộn xoài xanh. Ngoài ra còn có cơm gà Phú Yên và cơm cá kho tộ. Phá lấu ở đây được nhiều thực khách đánh giá là có hương vị gần giống món Sài Gòn, cốt dừa thơm. Tuy nhiên nước dùng nhạt và mắm me không đậm đà. Phần nguyên liệu được chế biến sạch sẽ nhưng thái to, dày nên dễ gây ngấy. Ngoài ra, quán có điểm cộng là không gian sạch sẽ, do bếp ở tầng một và chỗ ngồi ở tầng 2, 3. Phá lấu có giá 45.000 đồng một suất.

Các món ăn được bày biện sạch sẽ, đẹp mắt. Ảnh: Long Long.

Phá lấu Sohi

Quán nằm tại địa chỉ 96 Cửa Bắc, chuyên các món phá lấu, lẩu, đồ ăn vặt như tai ngâm và mì xào. Phá lấu ở đây gồm thịt, gân, dẻ sườn và nội tạng bò. Nhiều thực khách đánh giá, món ăn được ninh nấu vừa vặn, phần nhân mềm mà không có mùi hôi. Nước dùng thơm, dậy mùi cốt dừa, có kèm cả mì tôm sa tế hoặc bánh mì. Quán có điểm cộng là không gian rộng, trang trí đẹp với tông hồng trẻ trung. Ngoài ra, thực khách có thể gọi thêm trà đào, chè khúc bạch hay các món mặn như chân gà rút xương, trứng ngâm tương.

Một phần phá lấu đầy đặn có giá 50.000 - 85.000 tùy theo yêu cầu. Ảnh: Sohi.

Gì cũng được

Ngoài các món phá lấu nước, thực khách có thể đổi vị với phá lấu khô, phá lấu xào cải, phá lấu xào cà chua ở quán Gì cũng được (42 Lý Thường Kiệt). Các món ăn ở đây được chế biến theo kiểu gốc Trung Quốc, gồm lòng, tai, dạ dày, tim lợn, chấm với hắc xì dầu (xì dầu đen). Bạn có thể chọn cơm phá lấu, giá 75.000 đồng. Các món gợi ý khác ở quán là cơm chiên Dương Châu, cơm bò lúc lắc, mì xào hải sản. Giá trung bình các món 70.000 - 80.000 đồng.

Một suất cơm phá lấu khô. Ảnh: Lê Quốc Huy.

