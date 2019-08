An Vui Lodge Tọa lạc ở thôn Muồng Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, An Vui Lodge là gợi ý cho những ai không muốn đi xa dịp nghỉ lễ 2/9 này. Đúng như cái tên An Vui, khi tới đây, du khách sẽ vừa tìm được không gian tĩnh tâm, vừa có thể hòa mình vào các hoạt động ngoài trời như chèo kayak, lửa trại, thuê lều, câu cá, hoặc tiệc BBQ ngoài trời. Nằm dưới chân núi Ba Vì, cách Khoang Xanh 2 km, khu nghỉ có một mặt hướng ra hồ nước, một mặt là bể bơi ngoài trời, giữa không gian xanh mát. Dù ban ngày hay khi đêm xuống, nơi đây cũng ngập tràn ánh sáng. Khu nghỉ có 2 biệt thự thông nhau, phục vụ tối đa 44 khách. Villa 14 có 2 phòng ba, một phòng dorm, 3 nhà vệ sinh cùng phòng khách và bếp. Villa 20 có 2 phòng đôi, 2 phòng ba, một phòng dorm, 5 nhà vệ sinh, phòng khách và bếp. Bạn có thể thuê riêng hay lẻ đều được. Mức giá tham khảo: từ 3,5 triệu đồng đến 8 triệu đồng mỗi đêm, tùy căn và thời điểm. Lưu ý, khu này có 2 căn villa nằm dưới chân núi Ba Vì, một hồ nước cùng một hồ bơi lộ thiên.