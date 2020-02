Dưới đây là ba điểm đến trong nước, không quá đông đúc bạn có thể du lịch cuối tháng 2.

Sa Pa, Lào Cai

Tháng 11 đến tháng 3 hàng năm là "mùa mây" ở Sa Pa. Du khách có thể ngắm khung cảnh lãng mạn trong tiết trời se lạnh hoặc chụp những bức ảnh mây bay giữa núi non. Một số địa điểm để du khách "săn mây" là núi Hàm Rồng, nơi nhìn toàn cảnh trung tâm Sa Pa hay đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cách trung tâm khoảng 15 km. Ngoài ra, đỉnh Fansipan cũng rất thích hợp. Cáp treo lên đỉnh giá 750.000 đồng với người lớn và trẻ em cao trên 1,4 m. Trẻ em dưới 1,4 m áp dụng giá vé 550.000 đồng và dưới 1 m miễn phí.

Từ Hà Nội, phương tiện phổ biến nhất để đi Sa Pa là xe khách giường nằm hoặc xe chất lượng cao, thời gian di chuyển 4 -5 tiếng. Xe sẽ đưa du khách tới điểm đón tại trung tâm Sa Pa. Giá vé từ 180.000 đồng đến 250.000 đồng một người. Nếu yêu thích ngắm cảnh, du khách có thể đặt vé tàu hỏa tới ga Lào Cai, sau đó di chuyển bằng xe bus tới trung tâm Sa Pa. Du khách từ TP HCM đi máy bay tới Hà Nội, sau đó đặt vé xe lên Sa Pa.

Bảo tàng cà phê, Buôn Ma Thuột

Từ khi khai trương cuối năm 2018, bảo tàng cà phê được ví như "trời Âu" ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ngoài chụp ảnh với công trình mang kiến trúc nhà dài, du khách có thể tham quan thư viện ánh sáng, khu thưởng lãm cà phê. Các hiện vật ở bảo tàng được sắp xếp theo từng khu vực, không đóng tủ kính, để du khách thuận tiện "nghe, nhìn, nếm, ngửi". Bảo tàng mở cửa từ 8h đến 19h, giá vé người lớn là 75.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng.

Từ Hà Nội, TP HCM, bạn có thể đi các chuyến bay nội địa tới thành phố Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, du khách TP HCM có thể đi trực tiếp bằng xe khách tới, giá vé khoảng 200.000 - 350.000 đồng.

Vựa nho Phan Rang, Ninh Thuận

Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Ninh Thuận được mệnh danh là "thủ phủ nho của Việt Nam". Đến đây, du khách có thể tham quan vựa nho ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm như Ba Mọi, Thái An. Các vườn nho ở đây mở cửa quanh năm. Hiện tại, bạn có thể chụp ảnh trong vườn nho xanh mướt, dưới ánh nắng vàng tươi tháng 3. Ngoài ra, khi đến Ninh Thuận, du khách có thể tham quan đồi cát Nam Cương, vịnh Vĩnh Hy và tháp Chàm.

Từ Hà Nội, hiện chưa có đường bay thẳng tới Ninh Thuận, du khách có thể tới sân bay Cam Ranh. Sau đó di chuyển bằng tàu, taxi tới thành phố Phan Rang. Từ TP HCM, có nhiều hãng xe di chuyển tới Phan Rang với giá vé là 160.000 - 300.000 đồng. Hai thành phố cách nhau khoảng 300 km, du khách có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Cung đường gợi ý là TP HCM - xa lộ Hà Nội - cầu vượt ngã tư Vũng Tàu - QL1 - thị xã Long Khánh, Đồng Nai - tỉnh Bình Thuận - TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ôtô có thể đi bằng cung đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó đi tiếp theo QL1.

Check-in cuối tuần là loạt bài gợi ý nơi vui chơi, giải trí cuối tuần tại các điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam. Độc giả có thể tham khảo để lên kế hoạch thư giãn và cập nhật các sự kiện du lịch đang diễn ra.

Nhằm tạo sự an tâm cho du khách, Vietravel tiên phong phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch, các cơ quan chức năng địa phương cùng hệ thống đối tác trong và ngoài nước thực hiện chiến dịch #ToichonVietravel; #Iamsafe đảm bảo 3 tiêu chí an toàn trong một sản phẩm du lịch: Điểm đến an toàn; dịch vụ an toàn và nhân sự được trang bị kiến thức về các phương pháp phòng dịch để hỗ trợ khách hàng 24/7.