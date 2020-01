Hiện tại, các đám cháy chủ yếu bùng phát ở các bang Victoria, New South Wales và Nam Australia, một số thành phố lớn như Sydney, Canberra và Adelaide cũng bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn người dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi khu vực ảnh hưởng. Nếu du lịch tới Australia, bạn cần lưu ý tránh khu vực bờ biển phía nam New South Wales, đảo Kangaroo. Hiệp hội Y khoa Australia cảnh báo những du khách nhạy cảm với khói thuốc, mắc bệnh tim, phổi cần cẩn thận hơn khi ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Tuy nhiên, Australia là một quốc gia rộng lớn, các khu vực không xảy ra hỏa hoạn vẫn mở cửa bình thường. Hiện tại các khu vực phía bắc, tây Australia và Tasmania vẫn được coi là an toàn. Du khách có thể cập nhật thêm tin tức từ đài truyền hình quốc gia Australia, trang tin tức ABC hoặc tải ứng dụng tìm đám cháy (The Fires Near Me).

Trước chuyến đi, hãy kiểm tra chính sách đổi phòng hoặc vé máy bay, trong trường hợp đến khu vực xảy ra hỏa hoạn từ các đơn vị cung cấp.