Mâm quả của người gốc Hoa mang nét khác biệt so với mâm ngũ quả của người Việt ở TP HCM. Người gốc Hoa không quan niệm “cầu vừa đủ xài”, mà muốn “phát”, do đó các loại trái cây thường được trưng theo cặp, đặc biệt luôn có quýt và táo đỏ. Trái quýt đồng âm với từ "cát" tượng trưng mang lại sự may mắn. Trái táo theo tiếng Hoa là “bình an”, trong khi người miền Nam không trưng vì họ gọi là trái “bom”.