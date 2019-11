Nhật Bản được nhiều khách yêu thích với nền văn hóa độc đáo, những truyền thống cổ xưa truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dưới đây là chia sẻ của Brightside:

Sự hiếu khách

Món quà du khách bất ngờ được tặng. Ảnh: Brightside.

Người dùng Reddit đã đăng bức ảnh trên và viết: "Một người đàn ông tốt bụng khăng khăng đòi mua bánh trứng cho cha tôi khi chúng tôi đến chợ Tokyo. Ai đó có thể cho tôi biết lý do không?". Mọi người hồi đáp, đây là điều bình thường ở Nhật Bản. "Ông ấy biết cha bạn là du khách, nên muốn mua tặng một món quà gì đó có thể ông ấy sẽ thích và cả một chuyến đi đáng nhớ".

Nhiều người cao tuổi

Nhật Bản là đất nước có tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới – 84 tuổi, trong đó có hơn 30.000 người trên 100 tuổi. Người Nhật Bản cũng chú ý đến người cao tuổi: các trung tâm lão khoa nghiên cứu sự lão hóa của con người và phương pháp chống lại nó đã xuất hiện ở đây.

Tokyo là một trong những thành phố tốt nhất thế giới

Năm 2015, Tokyo được công nhận là thành phố an toàn nhất thế giới về an ninh cá nhân, an ninh mạng, cơ sở hạ tầng và y tế. Năm 2018, tạp chí Monocle đã xếp Tokyo đứng thứ hai trong danh sách các thành phố đáng sống nhất. Các chuyên gia đánh giá theo 60 đặc điểm khác nhau: từ cơ bản (như sự an toàn, hệ sinh thái) đến các chi tiết nhỏ nhặt khác.

Đám cưới chủ đề Pokemon

Nhật Bản có kinh nghiệm tổ chức nhiều lễ kỷ niệm độc đáo, ví dụ đám cưới dựa trên các trò chơi video hoặc anime nổi tiếng. Chủ đề Pokémon với số lượng lớn Pikachu và giấy chứng nhận kết hôn cách điệu trở nên được yêu thích khắp nơi. Công ty lập kế hoạch đám cưới này cũng đã chính thức hợp nhất với The Pokémon Company.

Một đám cưới với sự tham gia của chú Pikachu. Ảnh: Brightside.

Thừa nhận sai lầm của mình

Thừa nhận sai lầm của mình đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Có những trường hợp trong lịch sử, các chính trị gia Nhật Bản từ chức vì họ không thể thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Cũng vì lý do này mà ông Yukio Hatoyama đã từ chức thủ tướng chỉ sau 8 tháng đương nhiệm.

Disneyland là một trong những khu vui chơi tuyệt nhất

Đây là công viên Disney đầu tiên được xây dựng bên ngoài nước Mỹ. Nó gần giống công viên ở California, nhưng lớn hơn và được coi là đẹp nhất trong số các khu vui chơi Disneyland trên thế giới. Gần đó, cũng có công viên nước DisneySea. Ngày nay, toàn bộ khu vui chơi giải trí được xây dựng trên bờ vịnh Tokyo được gọi là Tokyo Disney Resort và là công viên giải trí đắt nhất thế giới.

Các khu vườn nghệ thuật

Nguyên tắc làm vườn của Nhật Bản được thiết lập vào thế kỷ 13. Đất đai ở đây là một nguồn tài nguyên giá trị và mọi người tận dụng từng mét vuông của nó. Người Nhật luôn mong muốn hòa hợp với thiên nhiên, vì vậy họ tạo ra những khu vườn xinh đẹp, ao hồ nhỏ với cá koi và rùa. Những khu vườn này tượng trưng cho sự hoàn hảo của thế giới tự nhiên.

Đề cao thẩm mỹ

Một số nhà ga xe lửa được thiết kế sao cho hành khách có thể ra khỏi tàu và thưởng thức phong cảnh. Thẩm mỹ là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đề cao sự đơn giản, tính nguyên sơ của thiên nhiên và con người, cách đối xử cẩn thận, chu đáo trong cuộc sống là một vài điều được người Nhật đề cao về thẩm mỹ.

Cúi gập người là cách chào hỏi xã giao ở Nhật. Ảnh: Brightside.

Không có khái niệm "Trộm cắp"

Quốc gia này hay xảy ra động đất, nhưng trong các thảm họa thiên nhiên, không có bất cứ tình trạng cướp bóc nào. Thậm chí sẽ không ai biết đến khái niệm này nếu như nó không có trong cuốn từ điển. Nếu bạn tìm kiếm cụm từ "Trộm cắp ở Nhật Bản" trên Google, bạn sẽ chỉ tìm thấy những bài báo nước ngoài nói về việc không có tình trạng này. Điều đó có lẽ xuất phát từ sự kỷ luật và phép lịch sự của người dân. Xã hội Nhật xây dựng một hệ thống mà tất cả đều đảm bảo tuân thủ các quy tắc, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Nam Trần (Theo Brightside)