Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000 km2, bao gồm 6 huyện: Hà Quảng, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần của huyện Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An. Với 90% diện tích địa hình đồi núi, đây là nơi sinh sống của 9 dân tộc khác nhau, trong đó có người Nùng, Tày, Mông, Dao, Sán Chay, Kinh...

UNESCO công nhận đây là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 4/2018.