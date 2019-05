Đầm Lập An

Đầm Lập An có tên khác là An Cư nằm gần quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trên con đường nối tới Đà Nẵng. Đầm có vị trí khá đẹp, dưới chân đèo Phú Gia với bán kính 15 km. Lập An được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, phía trước là vịnh Lăng Cô với màu nước xanh như ngọc.

Đây là điểm đến lý tưởng cho những nhiếp ảnh gia nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Thời gian đẹp nhất để đi đầm Lập An là tháng 3 - 6, mùa này nắng khá gay gắt nhưng khi lên hình cảnh sẽ đẹp hơn. Du khách có thể kết hợp để làm chuyến khám phá, chụp ảnh Lăng Cô - Lập An - Bạch Mã. Ảnh: Mạc Đăng Thêm.