2. Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 25 km về phía đông bắc. Nơi đây có ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển với làn nước trong veo, liên tục thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Kỳ Co vẫn còn nguyên nét hoang sơ với những bãi cát trắng uốn cong hình trăng khuyết. Giá trọn gói đưa du khách từ đất liền ra Kỳ Co tắm biển, vui chơi từ 250.000 đồng một người. Ảnh: Tiến Hùng.