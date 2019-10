Phở Hải Triều

Nằm gần toà nhà cao bậc nhất thành phố trên đường Hải Triều, quận 1, quán phở cùng tên đường được mở bởi một gia đình gốc Bắc. Theo lời chủ quán, toàn bộ công thức được duy trì theo cách truyền thống ở Hà Nội.

Bánh phở tại địa chỉ này không nhỏ như sợi phở của miền Nam, nhưng cũng không to và dày. Thịt bò được cắt lát to và dày, chín tới, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt, mềm. Nước phở trong và thanh do chỉ nấu bằng xương ống của con bò. Trong tô phở có nhiều hành lá và hành tây cắt mỏng.