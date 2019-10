Thịt ngựa cháy tỏi tiêu xanh Bên cạnh món thắng cố trứ danh, thịt ngựa ở Sa Pa còn được chế biến thành nhiều món ngon như nướng than, nướng giấy bạc, xào lăn. Trong thời tiết se lạnh, du khách có thể thưởng thức thịt ngựa cháy tỏi, tiêu xanh. Sau khi sơ chế, thịt ngựa được nướng cả tảng trên than để có mặt ngoài chín giòn và bên trong tái, gần giống bít tết thịt bò và thái từng miếng không tách rời. Sau đó đầu bếp sẽ ướp thịt với nước sốt sa tế, tỏi, hành khô băm nhuyễn, tiêu xanh rồi bọc giấy bạc và nướng lại trên than nóng. Nhờ vậy, thịt mềm và không bị khô. Vị ngọt tự nhiên của thịt ngựa hòa quyện cùng sốt gia vị cay nóng sẽ giúp du khách làm ấm cơ thể trong những ngày mưa phùn lất phất. Giá bán một đĩa là 250.000 đồng.