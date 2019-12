Anh Xuân Hòa đã hoàn thành giấc mơ châu Mỹ của mình khi đặt chân tới 10 nước, trong đó có Canada, Mỹ, Mexico, Panama, Colombia, Ecuador...

Ngoài ra, Bolivia, Chile, Argentina và Brazil cũng nằm trong hành trình từ tháng 10 đến 11/2019 của anh Xuân Hòa, 47 tuổi, sống tại Hà Nội. Dưới đây là kinh nghiệm được anh chia sẻ sau chuyến đi.

Hành trình du lịch

Điểm dừng chân đầu tiên là Canada. Tại đây tôi tham quan thủ đô Ottawa, Quebec, Montreal, Toronto, thác Niagara ở Ontario. Sau đó, tôi bay sang Mỹ, tới thủ đô Washington D.C., thành phố New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas.

Sau khi bay sang Mexico, tôi thăm khu di tích Chichén Itzá ở bán đảo Yucatán và Kim tự tháp mặt trời Poramide del sol ở thung lũng Teotihuacan.

63 ngày băng qua 10 nước châu Mỹ của du khách Việt Lễ hội đường phố cuối tuần tại Old town của Cartagena, Colombia. Video: Xuân Hòa.

Các hành trình tiếp theo của tôi là: kênh đào Panama và thành phố Panama; thủ đô La Paz (Bolivia); thành phố Quito (Ecuardo); thủ đô Bogota và thành phố Cartagena (Colombia); thủ đô Buenos Aires (Argentina); đảo Phục Sinh và thủ đô Santiago (Chile); Tượng Chúa Cristo Redentor ở thành phố Rio de Janeiro và thành phố Sao Paulo (Brazil); thác Iguazú (nằm ở biên giới Argentina - Brazil); Hito Tres Fronteras - ngã ba của hai con sông Paraná và Iguazú và cũng là điểm giao cắt đường biên giới của ba nước Argentina, Paraguay và Brazil.

Thủ tục xin visa

Tôi nộp hồ sơ online xin visa Canada ngày 17/11/2018, sau 4 ngày đi lấy dấu vân tay và một tuần sau nhận được yêu cầu nộp hộ chiếu để dán visa. Thời gian xét duyệt visa dài ngắn phụ thuộc vào độ "mạnh" của hồ sơ, thời điểm nộp đơn có phải mùa cao điểm du lịch hay không. Từ tháng 3 đến 9 là mùa cao điểm, thời gian xét hồ sơ có thể lên đến 60 ngày. Trước khi xin visa Canada, tôi đã có visa đi Anh, Schengen và Australia.

Canada là nước đầu tiên anh Hòa đặt chân đến trong hành trình chinh phục châu Mỹ. Đây cũng là quốc gia thứ 50 anh đặt chân tới. Ảnh: Xuân Hòa.

Với visa Mỹ, điều duy nhất tôi muốn khuyên là bạn nên trả lời đầy đủ, ngắn gọn và trung thực mọi câu hỏi trong tờ đơn, cũng như lúc phỏng vấn. Ngoài ra, mùa hè là tháng cao điểm, bạn có thể tránh lúc đó. Bạn nên nộp đơn sớm rồi đặt lịch hẹn sớm để không phải chờ đợi lâu.

Visa Mexico: Người Việt có visa một trong các nước Mỹ, Canada, Anh, Schengen hoặc Nhật Bản còn hạn trên 6 tháng tính tại thời điểm nhập cảnh sẽ được miễn visa Mexico.

Cầu vồng trên thác Niagara, Canada Cầu vồng trên thác Niagara, Canada. Video: Xuân Hòa.

Visa Panama, Ecuador, Chile: Người Việt được miễn visa và có thể lưu trú dưới 90 ngày. Lưu ý với Panama, du khách nên nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tocumen. Tại sân bay Marcos A. Gelabert, khách có thể bị từ chối nhập cảnh nếu không có visa Mỹ hay Canada hỗ trợ. Đây là sân bay quân sự, nhưng vẫn phục vụ các chuyến bay từ nước ngoài.

Anh Hòa chụp ảnh tại Mitad del Mundo - biểu tượng của Đường xích đạo chia Trái đất làm 2 nửa bán cầu. Vị trí này được coi là Tâm điểm của thế giới vì có tọa độ là 00°00'00", nằm cách trung tâm thủ đô Quito của Ecuador khoảng 25 km về phía bắc. Ảnh: Xuân Hòa.

Visa Colombia: Miễn visa cho người Việt có visa Mỹ hoặc Schengen còn hạn trên 6 tháng tính tại thời điểm nhập cảnh.

Visa Bolivia: Ở Việt Nam chưa có Đại sứ quán Bolivia nên bạn cần xin qua một nước thứ ba, hoặc tại sân bay, cửa khẩu đường bộ. Tôi xin visa tại sân bay La Paz, phí visa gần 100 USD và thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Các giấy tờ cần chuẩn bị trước: đơn xin visa, ảnh kích thước 4x4 cm, đặt phòng khách sạn, vé máy bay rời khỏi Bolivia, lịch trình chi tiết và bản copy xác nhận đã tiêm sốt vàng da.

Visa Argentina: Nếu bạn có visa Mỹ loại B1/B2 hoặc visa Schengen loại C thì không cần phải xin visa.

Visa Brazil: Bạn vào trang web của Đại sứ quán và làm theo hướng dẫn. Nên gọi điện cho Đại sứ quán để kiểm tra lại thông tin về người nhận tiền (đóng lệ phí visa) và mức phí trước khi nộp, 2.000.000 đồng. Ngoài ra, mọi giấy tờ bằng tiếng Việt phải nộp kèm bản dịch tiếng Anh nhưng không cần công chứng.

Phương tiện đi lại

Từ Việt Nam sang châu Mỹ, tôi chọn bay Qatar Airways, nối chuyến ở Doha vì thời gian chờ đợi ít. Điểm trừ của lựa chọn này là giá vé đắt: 35 triệu cho hai chặng: Việt Nam-Canada và Brazil-Việt Nam. Bạn có thể chọn các hãng bay rẻ hơn của Trung Quốc, Mexico. Nhưng điểm trừ là tốn thời gian bay và thời gian nối chuyến lâu hơn.

Một tô bún Việt anh Xuân Hòa ăn tại cửa hàng gần khách sạn ở New York có giá gần 11 USD.

Tôi chọn máy bay để di chuyển giữa các nước châu Mỹ. Điều may mắn nhất trong chuyến đi châu Mỹ là trong 22 chuyến bay, chỉ có hai chuyến tôi bị chậm 30 phút. Các chuyến còn lại bay đúng giờ, có chuyến khởi hành sớm hơn dự kiến. Đó là do ở châu Mỹ, khách thường được cho lên máy bay trước 40-60 phút so với giờ khởi hành. Khi tất cả hành khách lên máy bay hết, máy bay sẽ cất cánh trước dự kiến.

Bay giữa Mỹ - Mexico, tôi chọn Interjet vì hãng này rẻ nhất so với các hãng khác và có nhiều chuyến bay. Hành lý xách tay được miễn phí một túi 10 kg và một kiện nhỏ. Hãng cũng thường không cân lại hành lý. Tôi cũng bay nội địa Mexico bằng hãng này.

Giữa Panama và các nước Trung Mỹ, tôi chọn Copa Airlines. Hành lý xách tay tương tự Interjet nhưng giá vé đắt hơn. Di chuyển tại Colombia, tôi chọn hãng Wingo Airline vì giá rẻ, cho xách tay 16 kg. Tuy nhiên bạn phải mua dịch vụ check-in tại sân bay nếu bạn không thể check-in qua mạng và in thẻ lên máy bay trước. Phí mua tại quầy sẽ cao hơn.

Giữa các nước Trung Mỹ khác, tôi bay hai hãng Avianca và Latam. Hai hãng này có đường bay nội địa, quốc tế khắp châu Mỹ, giá vé cao, đặc biệt giá vé một chiều đắt gần bằng vé khứ hồi. Ví dụ vé từ Quito, Ecuador đến La Paz, Bolivia, nối chuyến ở Lima, Peru của hãng Avianca hết gần 14 triệu đồng. Tuy nhiên, do đi dọc từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ, tôi buộc phải mua vé một chiều.

Tại Chile, tôi bay đi đảo Phục Sinh. Từ Santiago đến đảo chỉ có hãng Latam. Giá vé mua trước 10 tháng là 10 triệu đồng, khứ hồi, rẻ hơn 4 triệu so với khi bay.

Lưu ý an toàn khi đi du lịch

Theo tôi, Canada, Mỹ, Panama và Argentina là những nước rất an toàn cho khách du lịch. Bạn có thể đi chơi vào ban đêm mà không lo sợ điều gì. Trước đây Mexico khiến nhiều khách lo ngại vì nạn cướp giật nghiêm trọng nhưng hiện tại, tình hình đã tốt hơn nhiều.

Bolivia đang có bạo loạn chính trị, nhưng không có cướp giật. Tôi bị mắc kẹt ở La Paz 6 ngày, không ra khỏi thành phố được và phải hủy các chuyến bay tới cánh đồng muối Uyuni và hồ Titicaca.

Giao tiếp

Tại Mỹ và Canada, người dân nói tiếng Anh. Người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha và các nước còn lại nói tiếng Tây Ban Nha. Tại các điểm du lịch mọi người đều dùng tiếng Anh. Tuy nhiên sự khác biết ngôn ngữ cũng không phải là rào cản lớn, vì chúng ta có thể sử dụng các công cụ dịch trên mạng.

Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi "dài hơi" này từ hơn một năm trước. Tổng chi phí trong chuyến đi này là hơn 200 triệu đồng, một nửa là chi phí vé máy bay. Khách sạn đắt nhất là tại Mỹ, giá trung bình là 2 triệu đồng một phòng đôi, sau đó đến Canada. Các nước còn lại giá trung bình cho một đêm lưu trú là 600.000 - 800.000 đồng cho phòng đôi. Phần lớn khách sạn ở châu Mỹ ăn sáng chỉ có bánh ngọt, riêng khách sạn tôi thuê ở Brazil là có buffet đầy đủ. Tôi chủ yếu mua đồ ở siêu thị về tự nấu.

Xuân Hòa