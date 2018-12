Địa chỉ ăn uống cho khách du lịch Singapore / 10 hoạt động miễn phí về đêm ở Singapore

Dưới đây là 5 sở thú gia đình bạn không nên bỏ qua khi đến Singapore trong dịp hè này.

Singapore Zoo

Với hơn 2.800 loài động vật từ khắp nơi trên thế giới, các bé có thể thỏa sức khám phá thế giới hoang dã và tận hưởng khoảng thời gian vui chơi thú vị. Đó là xem các màn trình diễn động vật có sự tương tác như xiếc thú “Animal Friends Show”, voi trổ tài “Elephants at Work and Play. Tại khu Frozen Tundra, bé cũng có thể đến thật gần chú gấu Bắc cực Inuka, gấu mèo và chồn gulô, hay xem các chú đười ươi rong chơi trong môi trường sống tự do ở đây.

Khu “Elephants of Asia” là nơi bé có thể thăm loài động vật có vú trên cạn lớn nhất và xem màn biểu diễn thông minh, khéo léo của chúng. Bước vào khu rừng “Fragile Forest”, bé sẽ được những chú vượn cáo tinh nghịch và những chú dơi ăn quả sà xuống chào đón. Quan sát các loài động vật khi chúng hoạt động tích cực nhất vào giờ ăn, bé sẽ có cơ hội tự tay cho chúng ăn. Tại đây còn có chương trình Bữa sáng với động vật hoang dã giúp bé và gia đình sẽ có những giờ ăn đáng nhớ.

Giá vé: Người lớn là 33 SGD, trẻ em 3-12 tuổi là 22 SGD. Địa chỉ: 80 đường Mandai Lake.

River Safari

Bước vào công viên hoang dã theo chủ đề sông nước đầu tiên và duy nhất của châu Á, du khách sẽ bắt gặp hơn 5.000 động vật trên cạn và dưới nước. Đây cũng là nơi bé được khám phá 8 con sông nổi tiếng và gặp những loài động vật thủy sinh khổng lồ quý hiếm như rái cá, kỳ nhông và cá tra dầu sông Mê Kông khổng lồ. Dạo qua phòng trưng bày nước ngọt và bước vào triển lãm, cả gia đình có thể tìm hiểu về đời sống hoang dã độc đáo ở môi trường sông nước. Tại đây còn có hai chú gấu trúc khổng lồ Kai Kai và Jia Jia, rất thân thiện và đáng yêu.

Giá vé: Người lớn là 30 SGD, trẻ em 3-12 tuổi là 20 SGD (giá đã bao gồm River Safari Cruise). Địa chỉ: 80 đường Mandai Lake, nằm giữa Vườn thú đêm Night Safari và Vườn thú Singapore Zoo.

Night Safari

Đây là vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới và 9 lần giành giải thưởng Trải nghiệm thu hút du khách nhất ở Singapore. Dạo một vòng quanh công viên, các bé có thể ngắm nhìn hơn 1.000 động vật thuộc 115 loài đang ăn cỏ và săn mồi trong môi trường tự nhiên trên khắp công viên rộng 40 hecta. Không chỉ tham quan, cả gia đình có thể tham gia chương trình ẩm thực Gourmet Safari Express với trải nghiệm dùng bữa dưới ánh trăng và đi chuyến xe điện qua 8 vùng địa lý.

Điểm hấp dẫn nhất chính là show Sinh vật của đêm (Creatures of the Night) và các tiết mục biểu diễn kéo dài 30 phút. Những ngôi sao thú chắc chắn sẽ khiến khán giả ngạc nhiên về bản năng đấu tranh và sinh tồn của chúng. Sau đó, cả gia đình sẽ lên xe điện đi một vòng tham quan cận cảnh các loài thú như sư tử, hổ, heo vòi, vai và nhiều loài khác trong 35 phút.

Giá vé: Người lớn là 45 SGD, trẻ em 3-12 tuổi là 30 SGD (giá đã bao gồm phí đi xe điện Tram Ride). Địa điểm: 80 đường Mandai Lake.

Jurong Bird Park

Là nơi trú ngụ của 5.000 cá thể lông vũ thuộc 400 loài, Vườn chim Jurong có một trong những bộ sưu tập chim lớn nhất thế giới. Những điểm tham quan chính không thể bỏ qua ở thiên đường chim rộng 20,2 hecta này bao gồm Trung tâm Khám phá Chim, Vườn chim Thác nước châu Phi, Vườn vẹt Lory Loft, Vườn chim Đông Nam Á và Khu đầm lầy châu Phi.

Tại đây, bé sẽ được xem chương trình biểu diễn bắt mắt với cú chao lượn ngoạn mục của những chú đại bàng, chim ưng và diều hâu khổng lồ. Để tìm hiểu thú vui nuôi chim ưng của hoàng gia khi xưa, gia đình bạn sẽ được xem cách nuôi dưỡng, dạy bay và điều khiển loài chim ăn thịt bí ẩn này.

Tại chuồng vẹt Lory Flight lớn nhất thế giới, bé sẽ có cơ hội cho những chú vẹt ăn trực tiếp trên tay và trò chuyện với chúng khi đậu trên vai.

Giá vé: Người lớn là 29 SGD, trẻ em 3-12 tuổi là 19 SGD. Địa chỉ: 2 Jurong Hill

S.E.A. Aquarium

Thủy cung S.E.A. Aquarium tọa lạc tại hòn đảo Sentosa được mệnh danh là thủy cung lớn nhất thế giới – nơi trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 800 loài.

Bé có thể ngắm nhìn hơn 200 loại cá mập hay xem các loài cá đuối lớn và lươn biển. Khu vực trung tâm của thủy cung ở Singapore là một “bể cá khổng lồ” được tạo thành bởi tấm kính lớn nhất thế giới với chiều rộng 36m, cao 8,3m. Qua hệ thống ô kính trong suốt, bé có thể thỏa sức ngắm cá mập, cá heo và nhiều loài lạ khác.

Ngoài ra, gia đình có thể trải nghiệm bữa tối tại nhà hàng Đại dương, xung quanh là những sinh vật biển bơi lội tung tăng. Thực đơn bao gồm các loại hải sản được chế biến theo yêu cầu của thực khách.

Giá vé: Người lớn là 32 SGD, trẻ em 4-12 tuổi là 22 SGD. Địa chỉ: 8 Sentosa Gateway, Sentosa.

Thùy Chi