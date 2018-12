Chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 8

Nhiều sao Việt lựa chọn Hội An là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Dường như chẳng ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của thành phố cổ trầm mặc, mỗi góc đều đẹp như tranh này.

Ngọc Hân - mê phố cổ ban đêm

Tháng 6, Hoa hậu Ngọc Hân cùng gia đình có mặt ở Hội An để trao một giải thưởng liên quan tới du lịch. Sau đó, cả nhà cô đã có những ngày nghỉ ngơi ở phố cổ yên bình này. Ngọc Hân chọn các điểm đến như quán cà phê trên cao ngắm cả phố Hội, đi dạo chụp ảnh ở khu phố cổ vào ban đêm.

Cô dành nhiều tình cảm cho nơi này: "Được nhìn ngắm những khu phố cổ xưa với phong cảnh thơ mộng, lãng mạn và cảm nhận đời sống bình dị của con người nơi đây, cùng những dịch vụ du lịch chu đáo đã khiến Hân có những giờ phút thư giãn thực sự".

Ngọc Hân chia sẻ cô luôn mong muốn có cơ hội được trở lại Hội An nhiều lần nữa.

Quang Vinh - mê uống trà

Nổi tiếng là người đi du lịch nhiều nơi và với các điểm đến trong nước, Quang Vinh thường xuyên ghé qua Hội An. Chỉ trong vài tháng, nam ca sĩ đã check in Hội An và Đà Nẵng vài lần. Trong đó, trải nghiệm được anh yêu thích nhất là thưởng trà trong không gian cổ kính, tĩnh lặng, đậm chất văn hóa của phố Hội.

Hội An nổi tiếng với các quán trà cổ, thiết kế đẹp cả nội lẫn ngoại thất, phong cách phục vụ trà độc đáo, mang phong vị riêng. Theo chân Quang Vinh trên Instagram, bạn có thể thêm vào danh sách điểm cần đến ở Hội An của mình 3 quán trà thú vị là Citronella, Hoi An Roastery - Espresso and Coffee House và Reaching out Tea House.

Ngoài đam mê ca hát, Quang Vinh cũng có sở thích đi du lịch và khám phá.

Văn Anh và Tú Vi - mê ăn tào phớ

Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, dù bận rộn công việc nhưng vợ chồng Văn Anh - Tú Vi vẫn thu xếp một chuyến đi ngắn ngày đến Hội An. Họ có những trải nghiệm đời thường, dân dã như bất kỳ cặp đôi nào như đi dạo bên bờ sông Hoài, ghé một quán ven đường hay hào hứng chụp ảnh ở khu phố cổ và các di tích như chùa Cầu...

Hai vợ chồng chia sẻ nhiều hình ảnh về một quán tào phớ lề đường - món ăn yêu thích của cả hai với giá cả phải chăng, nằm ngay trong khu phố cổ.

Vợ chồng Văn Anh - Tú Vi thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào.

Uyên Linh - mê bể bơi trong resort 5 sao

Mùa hè này, Uyên Linh đã nhiều lần ghé Hội An để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi bên người thân và bạn bè. Đầu hè, Uyên Linh đăng tải bức ảnh tự tin, quyến rũ trong bộ bikini trong một resort sang trọng. Bể bơi này được rất nhiều người yêu thích bởi không chỉ kề cận biển mà còn có chiều dài “khủng” nhất miền Trung, lên đến 150 m. Chuyến đi này, cô check in cùng người bạn thân trong giới showbiz là ca sĩ Quốc Thiên.

Mới đây, Uyên Linh thêm một lần nữa ghé qua Hội An và Đà Nẵng, cô hào hứng chia sẻ nhiều đặc sản của miền Trung như các món hải sản, nước dừa...

Nước dừa dân dã là nước uống yêu thích của Uyên Linh.

MC Liêu Hà Trinh - mê tạo dáng ở phố cổ

MC của chương trình Chuyện đêm muộn cũng lựa chọn phố cổ Hội An là nơi nghỉ dưỡng trong mùa hè này. Yêu thời trang và các góc máy, MC xinh đẹp đã tận dụng bối cảnh đầy nghệ thuật như một quán ven đường, bức tường vàng đặc trưng hay một ngôi chùa cổ để cho ra đời những bức hình ấn tượng, chẳng kém một bức ảnh trên tạp chí thời trang.

Ngoài khu phố cổ, cô nàng cũng check in ở resort 5 sao sang trọng trong những ngày lưu trú tại đây.

Nữ MC tạo dáng tại Hội An.

Xem thêm: Du lịch sang chảnh như sao Việt

Theo Ngoisao