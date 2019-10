Cua Cà Mau nổi tiếng ngon, chắc thịt do được thiên nhiên ưu ái với hệ sinh thái rừng ngập mặn, nguồn thức ăn phong phú. Khách sành ăn thường tìm mua cua được bắt trong tự nhiên vì thịt ngon, ngọt hơn nhiều so với cua nuôi. Cua tự nhiên thường có lớp vỏ chắc, màu sậm chứ không phải màu trắng, xanh trong. Nhiều hàng quán chế biến cua thành nhiều món khác nhau, từ đơn giản như luộc, hấp, nướng than đến cầu kỳ hơn như rang me, lẩu, bánh canh cua…