Xôi xoài (Khao niao mamuang) Thái Lan vốn nổi tiếng với các món đồ ngọt, đặc biệt là món tráng miệng làm từ các loại trái cây nhiệt đới. Trong đó phải kể đến xôi xoài. Món ăn này được làm từ xoài chín thái lát, xôi nếp dẻo cùng mè rang và nước cốt dừa. Sự kết hợp tưởng chừng đơn giản này lại tạo ra mùi vị ngọt thanh và béo hấp dẫn. Không chỉ nổi tiếng tại Thái, xôi xoài hiện có mặt tại nhiều nước. Ảnh: Ai Made It For You.