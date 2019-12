Ốc Chưa ăn ốc thì chưa phải đến Sài Gòn. Đây là món ăn vặt của người dân thành phố vào các buổi chiều, tối. Gọi chung tên gọi là ốc nhưng các quán đều có nhiều món khác nhau. Bạn có thể thưởng thức sò điệp nướng phô mai, ốc xào me, ốc huyết, ghẹ rang me, ghẹ rang muối ớt... Một số địa chỉ gợi ý là quán ốc mắm sữa, đường Bùi Hữu Nghĩa, quán ốc mầm non đường An Dương Vương, phố ẩm thực Vĩnh Khánh hoặc các quán ở quận Tân Bình, quận 4 và quận 8. Ảnh: Linh Lê.