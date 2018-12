An Giang Tháng 9, mùa con nước mới về, ghé thăm An Giang - nơi vừa có vùng sông nước mênh mang, vừa có núi non kỳ vĩ lại giáp biên giới Campuchia. Long Xuyên có ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chợ nổi Long Xuyên - nơi tập trung hàng trăm xuồng, ghe từ khắp nơi đến để mua bán hàng hóa, nông sản. Châu Đốc có Núi Sam (Vĩnh Tế Sơn), từ đỉnh núi có thể nhìn toàn cảnh Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế. Trên và quanh núi Sam có rất nhiều chùa và miếu, trong đó nổi tiếng nhất là Miếu Bà chúa Xứ, Chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Phước Điền... Ngoài ra rừng tràm Trà Sư, Hồ Tà Pạ, chợ Châu Đốc… cũng là những điểm tham quan đẹp và nổi tiếng. Ảnh: Má Lúm.