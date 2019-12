Long An Làng nổi Tân Lập cách trung tâm TP HCM khoảng 105km là điểm đến chính trong hành trình khám phá Long An. Đây là một khu du lịch sinh thái đẹp ở Tây Nam Bộ thu hút nhiều du khách. Tại đây, bạn có thể dùng bữa ăn trưa và tham quan con đường nổi xuyên rừng ngập mặn, cầu chữ X, đài quan sát, đảo chim, khu nuôi ong mật, ốc đảo tổ chức trò chơi dân gian. Trong đó bạn nên đến khu cầu chữ X khoảng 7h - 9h sáng để ngắm hoa súng đỏ và khung cảnh các loài chim rời tổ kiếm ăn. Giá vé tham quan là 60.000 đồng cho khách đi thuyền chèo và 130.000 đồng cho khách đi xuồng máy. Chiều về, bạn có thể chọn công viên khu dân cư Cát Tường Phú Sinh (huyện Đức Hòa) để chụp ảnh lưu niệm với các kỳ quan thế giới thu nhỏ. Các mô hình phỏng theo một số công trình nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, nhà hát Opera Sydney, cầu Tháp London, nhà thờ chính tòa nước Nga, tượng Nữ thần Tự do, tháp nghiêng Pisa, lăng mộ Taj Mahal. Công viên mở cửa 24h, miễn phí tham quan. Ảnh: Minh Minh Hữu.