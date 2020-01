Trong dịp nghỉ Tết, du khách có thể cùng người thân du lịch thành phố ngàn hoa Đà Lạt hay tận hưởng nắng ấm ở Đà Nẵng - Hội An.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay bắt đầu từ 23/1 đến hết 29/1 (tức 29/12 - 5/1 Âm lịch). Sau khi đón giao thừa cùng gia đình, bạn có thể dành những ngày nghỉ còn lại để đi du xuân. Dưới đây là những điểm đến và hành trình gợi ý.

Đồng Văn - Mèo Vạc, Hà Giang

Với những du khách không thích những nơi quá đông đúc, Hà Giang là một gợi ý cho dịp nghỉ lễ năm nay. Vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, thời tiết vùng cao còn se lạnh, khắp các nẻo đường, hoa đào phai đã bắt đầu khoe sắc. Không dày như hoa mận Mộc Châu, hoa đào ở Hà Giang nở dọc đường đèo, bên trong hàng rào đá của gia đình người bản địa hay men theo rìa các thị trấn. Ngoài ra, những loài hoa xuân khác là các loài hoa mận, hoa cải...

Ngoài ngắm cảnh hùng vĩ của rừng núi và chơi Tết của người Mông, du khách có thể tham quan phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, cung đường Hạnh Phúc, dinh thự Vua Mèo... và thưởng thức đặc sản thắng dền, thịt lợn cắp nách, bánh cuốn vùng cao.

Hoa mận, hoa đào nở ở xã Thài Phìn Tủng, trên đường qua đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Xu Kiên.

Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình

Là khu du lịch sinh thái, kết hợp tâm linh, đây là điểm đến phù hợp cho dịp Tết, đặc biệt với những du khách yêu thích lễ chùa, cầu may đầu năm. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp non nước hoang sơ, du khách có thể chọn các tour tham quan tới đền Trình, hang Mây, hang Địa Linh, đền Thánh Quý Minh, đền vua Dinh - vua Lê và hành cung Vũ Lâm. Trong quần thể Danh thắng Tràng An, du khách đừng bỏ lỡ tham quan chùa Bái Đính hay khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư.

Ở đây có nhiều cơ sở lưu trú từ bình dân đến cao cấp. Một số gợi ý là khách sạn Hoa Lư, khách sạn Vissa ở thành phố Ninh Bình hoặc khách sạn Bái Đính, resort Emeralda ở huyện Gia Viễn.

Đà Nẵng - Hội An, Quảng Nam

Với tiết trời ấm áp và nhiều điểm tham quan - vui chơi, đây là hai điểm đến phù hợp cho gia đình trong nghỉ lễ dài ngày. Khi ở thành phố Đà Nẵng, du khách có thể đi lễ tại chùa Linh Ứng, tham quan phố phường rợp sắc hoa và chụp ảnh ở cầu Rồng, cầu Tình Yêu. Trong dịp Tết, khu du lịch Bà Nà Hills cũng tổ chức lễ hội Xứ sở muôn hoa từ ngày 23/1 đến hết 30/3, trang trí hơn 1,5 triệu bông tulip và vườn hồng ngàn đóa.

Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới Hội An bằng taxi, với giá khoảng 300.000 đồng một chiều hoặc tiết kiệm hơn với xe bus số 01. Mặc dù không quá nhiều điểm tham quan, phố Hội vẫn đậm chất thơ với những con hẻm nhỏ, các ngôi nhà cổ sơn vàng. Buổi tối, bạn có thể trải nghiệm thả hoa đăng trên sông Hoài và nhâm nhi một tách cà phê trong tiếng nhạc du dương, ngắm nhìn con phố sáng rực đèn lồng.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Nick M.

Đà Lạt, Lâm Đồng

Mùa xuân là thời điểm mai anh đào ở Đà Lạt bung sắc hồng điểm xuyết trên các đồi thông và nằm rải trên các con đường Trần Hưng Đạo, Đống Đa, Hồ Tùng Mậu... Trong những ngày ở đây, du khách có thể tham quan quảng trường Lâm Viên, khu du lịch trang trại rau và hoa, nhà ga Đà Lạt, khu du lịch Langbian. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi lễ đầu năm ở Thiền viện Trúc Lâm và Linh Ẩn Tự.

Ở Đà Lạt có nhiều quán ăn ngon, thường tập trung tại khu vực Hồ Xuân Hương và vườn hoa thành phố. Ngoài ra, du khách cũng đừng bỏ lỡ các quán cà phê chụp ảnh ở đây như Kokoro Cafe phong cách Nhật, Woodstocks với ngôi nhà gỗ kiểu Bắc Âu hoặc Triệu đóa hồng với vườn hoa thơ mộng.

Mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt. Ảnh: Trần Quang Anh.

Lan Hương