Mọi chuyện không thể tệ hơn khi bạn bị đánh thức vào lúc 2h sáng vì khách sạn cháy, và phát hiện ra trên người không mảnh vải che thân.

Ben MacFarlane, bác sĩ kiêm tác giả cuốn sách Holiday SOS, cho biết một trong những điều tối kỵ khi đi du lịch là ngủ khỏa thân. Theo Ben, không có điều gì tồi tệ hơn khi bạn thức dậy vào lúc 2h bởi chuông báo cháy và phải chạy ra ngoài càng sớm càng tốt.

"Thử hình dung xem, lúc đó bạn hoàn toàn không mảnh vải che thân và mất quá nhiều thời gian để tìm, mặc quần áo. Trang phục thích hợp nhất để mặc khi ngủ chính là quần short và áo phông, điều đó giúp bạn ngủ ngon hơn", chuyên gia này nhận định.

Nhiều người có thói quen không mặc quần áo khi ngủ trong khách sạn để thả lỏng cơ thể sau một ngày dài di chuyển. Ảnh: istock.

Đừng mang theo bao đựng khóa phòng khách sạn khi bạn ra ngoài, hãy để lại trong phòng. Vỏ bao đựng chìa hoặc thẻ từ thường ghi tên khách sạn và số phòng. Nếu bạn để mất hoặc bị móc túi mất cả vỏ đựng lẫn khóa phòng, những tên trộm sẽ biết chính xác bạn đang ở đâu và dễ dàng đột nhập.

Một trong những điều bạn không nên quên khi nhận phòng là kiểm tra đồng hồ đặt ở đầu giường xem thời gian có chính xác không. Nếu bạn cần rời khách sạn đúng giờ để bắt một chuyến bay, thật không tốt nếu bạn cứ đinh ninh đồng hồ đang chỉ 7h, trong khi thời gian thực tế là 9h. Nhiều năm về trước, do thiếu kinh nghiệm, Ben đã phải trả giá cho điều này.

Nếu muốn có một giấc ngủ ngon lành, bạn nên kiểm tra chuông báo thức. Các cuộc gọi đánh thức không mong muốn có thể là nguyên nhân hàng đầu phá hỏng chuyến du lịch.

Ngoài ra, Ben cũng có vài lưu ý khác. Anh từng làm bác sĩ hồi hương (phụ trách nhiệm vụ đưa các du khách gặp tai nạn, ốm đau về nước, chủ yếu bằng máy bay) và phục vụ một thời gian dài trên tàu du lịch, nên có nhiều kinh nghiệm trong di chuyển bằng máy bay và du lịch ở nước ngoài, anh luôn mong muốn giúp du khách giữ an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh trong các chuyến đi.

Theo kinh nghiệm của Ben, phần lớn những người sống sót hoặc bị thương ít hơn trong các vụ tai nạn, đều thắt dây an toàn. Do đó, bạn hãy nhớ thắt dây an toàn khi ngồi taxi, xe khách.

Nhiều người thường truyền tai nhau bí kíp nhai kẹo cao su để trị chứng đau tai khi máy bay cất hoặc hạ cánh. Theo Ben, việc này thực ra khiến chúng ta nuốt nhiều không khí hơn, gây đầy bụng. Bạn còn có thể bị hóc kẹo cao su khi máy bay đi vào vùng hỗn loạn, hoặc hạ cánh xóc nảy người. Chủ động ngáp hoặc thở mạnh khi bịt mũi và ngậm miệng là mẹo chống đau tai hay ù tai.

Anh Minh (Theo Sun)