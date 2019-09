Trong hai ngày 7-8/9, 150 xe cổ gồm ôtô, xe gắn máy cùng các nghệ nhân mang theo 60 nhạc cụ truyền thống diễu hành trên các tuyến đường ở Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chương trình "Nhạc cụ dân tộc và xe cổ - Hành trình di sản" được tổ chức để chào mừng 20 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu Dự trữ sinh quyển thế giới.