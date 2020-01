Tác phẩm “Tháng 8 ngắm Hội An về đêm”. Hội An được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019. Bức ảnh trên của tác giả vào top 39 trên 50 ảnh đẹp thể loại Kiến trúc và Môi trường xây dựng, hạng mục Mở rộng tại cuộc thi ảnh quốc tế EPSON 2019.

Anh Dũng cho biết nhờ công nghệ flycam phát triển nên hiện nay các nhiếp ảnh gia sáng tác được những bức ảnh toàn cảnh độc đáo, góp phần quảng bá du lịch tại các điểm du lịch nổi tiếng.