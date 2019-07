Nấu ăn bằng bếp Hangi là trải nghiệm ẩm thực thú vị ở New

Zealand. Cách nấu ăn của thổ dân Maori có nguồn gốc lịch sử lên đến 2.000 năm. Đầu tiên họ đào một hố sâu dưới lòng đất, đốt than và làm nóng những viên đá núi lửa. Đồ ăn gồm thịt cừu, gà, bò được đặt lên đá núi lửa, tiếp đến là một lớp đá khác, rồi phủ lá cây lên trên. Cuối cùng, người Maori lấp đất lại và chờ trong khoảng 3-4 tiếng để thức ăn được làm chín. Cách nấu này giống món nướng nhưng vẫn giữ được độ ẩm như món hấp được người New Zealand đặc biệt yêu thích.