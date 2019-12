Salzburg, Áo

Nằm bên dòng Salzach chảy xiết, thành phố Salzburg hiện lên huyền ảo trong mùa đông với những mái vòm, ngọn tháp cổ kính, hay pháo đài hùng vĩ trên triền núi. Rất nhiều địa điểm tại Salzburg đã từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển The Sound of Music (Giai điệu hạnh phúc), bạn có thể đi tour The Sound of Music Panorama để chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp trong phim. Một địa chỉ ẩm thực đáng ghé thăm là nhà hàng Goldener Hirsch trên phố cổ Getreidegasse, phục vụ những món ăn truyền thống của Áo theo phong cách hiện đại. Ảnh: Travelling King.