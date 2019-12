New Zealand

Đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách, New Zealand gây ấn tượng du khách bởi không khí trong lành, không có khói mù. Các cơn gió phía tây được xem là một trong những lý do giúp quốc gia này phân tán các chất gây ô nhiễm trước khi chúng cô đặc. Ngoài ra, không khí trong lành ở New Zealand còn được giải thích là nhờ dân cư thưa thớt, ít các ngành công nghiệp khói. Doanh thu chính của quốc gia này đến từ du lịch, lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Về du lịch, New Zealand được biết đến là quốc gia có cảnh quan đa dạng, từ bãi biển đến núi cao và những dòng sông băng. Khi tới đây, du khách có thể đến Queenstown, trải nghiệm trượt tuyết, đi bè trên sông, nhảy bungee và thư giãn với các phương pháp spa trị liệu. Để khám phá văn hóa Maori và tắm hồ nước nóng, đừng bỏ lỡ thành phố Rotorua. Ảnh: Klanarong Chitmung/Shutterstock.