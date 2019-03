AirlineRatings, trang web chuyên so sánh, phân tích độ an toàn của hơn 400 hãng bay trên thế giới, công bố danh sách 10 hãng an toàn nhất mà bạn nên lựa chọn cho chuyến đi năm 2019.

Danh sách này dựa trên nhiều yếu tố gồm kết quả kiểm toán từ các cơ quan quản lý hàng không, chính phủ các nước; hồ sơ tai nạn hàng không; lợi nhuận; các sáng kiến an toàn bay và tuổi của những chiếc máy bay, theo Bussiness Insider.



Qantas



Đứng đầu bảng xếp hạng là Qantas, hãng hàng không của Australia. Qantas được bình chọn nhờ dẫn đầu trong việc phát triển hệ thống hàng không tương lai, máy ghi dữ liệu chuyến bay để theo dõi hoạt động của máy bay, phi hành đoàn, hạ cánh tự động bằng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu... Hãng hàng không 96 tuổi này đã không gặp sự cố kể từ năm 1951.